Кэтрин Зета-Джонс восхитила фанатов естественной красотой

Вашингтон, 31 декабря. Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс накануне Нового года порадовала фанатов яркими снимками. Восторженные поклонники отметили, как роскошно выглядит звезда в 51 год.

Супруга актера и продюсера Майкла Дугласа в новом посте в Instagram поблагодарила всех, кто поддерживал ее собственный косметический бренд в этом году. Артистка показала несколько снимков, сделанных для рекламной кампании, которыми изрядно удивила подписчиков.

«Я бы не справилась без вас всех!» — призналась она.

Многие в комментариях отметили роскошный внешний вид матери двоих детей, ее естественную красоту и жизнерадостность. Кэтрин Зету-Джонс осыпали комплиментами и пожелали ее бренду процветания в новом году.

«Черно-белый наряд действительно классный»; «Какая элегантная», — написали восхищенные фанаты.

Недавно другой звездный актер Майкл Дуглас во второй раз стал дедушкой. Малыш родился у его старшего сына Кэмерона, который тут же похвастался в Instagram прибавлением в семействе. Кэтрин Зета-Джонс публично выразила теплые слова в адрес молодой пары.