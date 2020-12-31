Протесты вновь вспыхнули в Миннеаполисе после убийства мужчины

Вашингтон, 31 декабря. Жители американского города устроили стихийный митинг после того, как сотрудники правоохранительных органов застрелили человека.

Люди пришли на место происшествия, где выкрикивали оскорбления в адрес полиции и требовали рассекретить материалы дела. Пока нет сведений о том, к какой расе принадлежал убитый.

По словам стражей правопорядка, мужчина скончался от травм, полученных в ходе перестрелки на автозаправке. Незадолго до смерти местного жителя остановили для досмотра, заподозрив в незаконных действиях. Руководитель полицейского управления Медария Аррандондо уже выступил с сообщением о том, что погибший первым открыл огонь. Также он попросил людей дать им время, чтобы призвать виновных к ответу.

Похожий случай произошел в том же населенном пункте летом 2020 года во время задержания афроамериканца. Мужчина получил серьезные травмы. Смерть Джорджа Флойда стала причиной для массовых беспорядков, которые охватили не только США, но и ряд других стран, сообщало Федеральное агентство новостей.