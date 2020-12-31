Спасенный при взрыве дома в Магнитогорске малыш научился плавать

Магнитогорск, 31 декабря. Трехлетний мальчик, который чудом уцелел после взрыва в Магнитогорске (2018 год), начал постепенно вливаться в активный образ жизни.

Мать ребенка рассказала, что здоровье ее сына улучшилось благодаря двум курсам реабилитации. По словам женщины, ребенок пошел в детский сад и даже стал лучше разговаривать. Также у него начала восстанавливаться двигательная система, пишет телеканал «360».

После лечения, как отметила родительница, мальчик полюбил воду и зимние развлечения, в числе которых игры в снежки и катания с горки. Она отметила, что малыш вынужден ходить в ортопедической обуви и заниматься лечебными тренировками. Но, несмотря на это, он уже чувствует себя лучше.