Диетолог дал совет, что пить и как закусывать в новогоднюю ночь

Москва, 31 декабря. Россиянам рассказали, как спокойно пережить за столом новогоднюю ночь, чтобы потом не было серьезных проблем со здоровьем.

Количество выпитого должно быть минимальным считает, врач-диетолог Ирина Сухарева. Спиртное не стоит смешивать. Например, можно чисто символически выпить глоток шампанского, а затем перейти на свой любимый напиток.

Если человек захочет остановить свой выбор на шампанском, то в любом случае за всю ночь его рекомендуется пить не более трех бокалов. А на утро при похмелье лучше попробовать минеральную воду, но без газа. Не стоит закусывать алкогольные напитки жирной пищей, она слишком тяжелая. А грейпфрут может вызвать в желудке нежелательное брожение. В качестве закуски хорошо подойдут сыр, овощи, буженина.

Детское шампанское может спровоцировать развитие алкоголизма в будущем, считает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. Получается, что в возрасте трех-четырех лет происходит первичное приучение ребенка к алкоголю.