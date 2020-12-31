Ходченкова встретила Новый год без яркого аутфита

Москва, 31 декабря. Актриса Светлана Ходченкова показала поклонникам свой новогодний образ и порадовалась, что новогодняя суета осталась позади.

На странице актрисы в Instagram появилось свежее фото. Ходченкова позировала на фоне парадной лестницы в черных завышенных брюках, которые подчеркивали ее тонкую талию. Образ звезды был дополнен джемпером крупной вязки мятного оттенка. На ногах у актрисы были открытые босоножки серебристого тона, а в руках клатч в тон обуви. В таком незамысловатом аутфите звезда решила встретить новый 2021 год. Под постом она написала, что наконец-то может расслабиться в праздник, поскольку вся суета осталась позади.

«Предновогодняя суета осталась за плечами... Теперь особенно приятно бежать к друзьям на встречу», — написала она.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Пользователи были в восторге от снимка. Они отметили, что Ходченкова выглядит очень стильно и по-домашнему.

«Светлана, восхитительны! Как актриса несравненны! И выглядите… Какая изысканность, стиль!»; «Самая красивая звездочка»; «Нельзя быть на свете красивой такой»; «Прекрасная в любом образе», — прокомментировали образ Ходченковой пользователи Сети.

Россияне ранее определили лучших актеров десятилетия, которые оказали влияние на кинематограф. В один рейтинг с Джонни Деппом, Леонардом Ди Каприо и Анджелиной Джоли попала российская актриса Светлана Ходченкова.