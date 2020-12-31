Звезда сериала «Сонька — Золотая Ручка» тайно вышла замуж

Москва, 31 декабря. Актриса Анастасия Микульчина, получившая широкую известность благодаря сериалу «Сонька — Золотая Ручка», тайно вышла замуж за режиссера Артема Аксененко.

Микульчина не стремится раскрывать подробности личной жизни. В декабре она опубликовала несколько снимков с торжества, но так и не стала раскрывать имя избранника и рассказывать о церемонии.

Оказалось, что ее супругом стал Аксененко, который работал вторым режиссером на съемках сериалов «Не родись красивой» и «Адъютанты любви». Причем путевку в большое кино ему дал продюсер кино и телевидения Федор Бондарчук.

Актриса и ее возлюбленный не раз получали вопросы о родстве. Многие отмечали, что супруги похожи, как брат и сестра. Но Микульчина на такие замечания отвечает с иронией.

«Кроме зеркальных дней рождения, у нас одинаковые отчества, и отчества наших отцов одинаковые тоже. Имена мам очень похожи (и обе с редкими отчествами!). И еще куча всего того, что и совпадением-то не назовешь», — цитирует ее «Экспресс-газета».

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