Юдашкин встретил жену из путешествия изысканным ужином

Москва, 31 декабря. Супруга известного художника-модельера Валентина Юдашкина Марина похвасталась роскошным сюрпризом, который ей приготовил любимый муж.

Юдашкина только-только вернулась из путешествия. Сначала она отдохнула на Сейшелах, где наслаждалась океаном, теплым климатом и местной кухней, а затем отправилась в Нью-Йорк. Кадрами из поездки она активно делилась в Instagram.

Дизайнер встретил жену из путешествия изысканным ужином. Празднично накрытый стол она показала на своей странице в социальной сети.

«Прилетела, Валентин накрыл стол и вот так меня встречает!» — написала она.

В кадр попало роскошное убранство стола, угощения и ваза с одним из главных атрибутов Нового года — мандаринами. Юдашкина также показала наряды, в которых супруги принялись за ужин. Дизайнер надел смокинг, а на его избранница — блестящее красное платье.

Знаменитый российский кутюрье борется с раком пищевода. О страшном диагнозе он узнал в 2016 году. С тех пор модельер практически перестал появляться на публике. Но недавно Юдашкин принял участие в съемках программы «Модный приговор».