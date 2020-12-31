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Названы распространенные «новогодние» травмы россиян

Названы распространенные «новогодние» травмы россиян

Москва, 31 декабря. Медики перечислили самые распространенные новогодние травмы, которые по той или иной причине получают россияне.

Во время празднования Нового года и Рождества в травмпунктах традиционно увеличивается количество пациентов. Среди самых распространенных новогодних травм — термические ожоги глаз и рваные раны века.

«Как правило, эти травмы — последствия неудачных запусков фейерверков и при открытии шампанского. Чаще всего от этого страдают взрослые люди», — отметили медики.

По их словам, такие травмы возникают из-за невнимательности и несоблюдения техники безопасности. При повреждении глаза необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. Вторыми по распространенности являются растяжения, ушибы и переломы. Как правило, такие травмы характерны для детей, так как они увлекаются катанием на коньках и санках.

«У пожилых переломы связаны с заболеваниями, влияющими на устойчивость. Среди самых распространенных травм — переломы предплечья, ключицы, коленных суставов, лодыжек и голени», — добавили врачи.

Сотрудники ГИБДД призвали москвичей обеспечить безопасность детей в Новый год. Они напомнили, что зимнее время года является периодом повышения рисков дорожного травматизма.

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