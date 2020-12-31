Названы распространенные «новогодние» травмы россиян

Москва, 31 декабря. Медики перечислили самые распространенные новогодние травмы, которые по той или иной причине получают россияне.

Во время празднования Нового года и Рождества в травмпунктах традиционно увеличивается количество пациентов. Среди самых распространенных новогодних травм — термические ожоги глаз и рваные раны века.

«Как правило, эти травмы — последствия неудачных запусков фейерверков и при открытии шампанского. Чаще всего от этого страдают взрослые люди», — отметили медики.

По их словам, такие травмы возникают из-за невнимательности и несоблюдения техники безопасности. При повреждении глаза необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. Вторыми по распространенности являются растяжения, ушибы и переломы. Как правило, такие травмы характерны для детей, так как они увлекаются катанием на коньках и санках.

«У пожилых переломы связаны с заболеваниями, влияющими на устойчивость. Среди самых распространенных травм — переломы предплечья, ключицы, коленных суставов, лодыжек и голени», — добавили врачи.

Сотрудники ГИБДД призвали москвичей обеспечить безопасность детей в Новый год. Они напомнили, что зимнее время года является периодом повышения рисков дорожного травматизма.