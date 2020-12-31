Сербский фармрегулятор разрешил применять вакцину «Спутник V»

Белград, 31 декабря. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили применять в Сербии. Об этом сообщают средства массовой информации.

Накануне первая партия «Спутника V» поступила в Сербию. Руководство страны и российское посольство заявляли, что поставка препарата должна осуществиться до конца 2020 года. Разрешение на применение вакцины выдало Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в ряде стран мира. Российский препарат «Спутник V» уже начали использовать в Гвинее. Первыми начали прививаться члены правительства страны. Власти проявили интерес к отечественному препарату еще осенью.