Авербух и Арзамасова поздравили россиян с Новым годом романтичным видео

Москва, 31 декабря. Фигурист Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова, поздравил россиян с наступающим Новым годом в свадебных нарядах.

Знаменитости порадовали россиян новым совместным видео. На кадрах Арзамасова запечатлена в белом свадебном платье. Ее супруг надел классический черный смокинг. Влюбленные поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали им счастья.

«Дорогие друзья, с наступающим вас новым годом! Желаем вам любви здоровья, берегите себя, пожалуйста. Восторгов, прекрасных безумных поступков, творческих душевных порывов... Будьте счастливы без оглядки», - пожелала подписчикам звезда сериала «Папины дочки».

Пользователи были в восторге от видео. Они отметили, что Авербух и Арзамасова выглядят максимально счастливыми и влюбленными.

«С наступающим»; «Пусть ваша любовь согревает вас всегда! Будьте счастливы, молодожены!»; «Лиза, теперь все успокоятся из-за ваших свадебных нарядов. Поздравляю вас с этим замечательным событием и с Наступающим Новым годом», - написали в комментариях.

О свадьбе знаменитостей стало известно 20 декабря. Арзамасова и Авербух поделились трогательным видео на своих страницах в социальных сетях, которым они развеяли слухи о тайной помолвке.