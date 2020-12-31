Краснодарский край в 2020 году принял более 12 миллионов туристов

Краснодар, 31 декабря. Курорты Краснодарского края в 2020 году в условиях пандемии коронавируса приняли порядка 12 млн туристов.

Именно это помогло региону сохранить лидирующие позиции на туристическом рынке России, сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. Она подчеркнула, что регион принимал гостей несмотря на пандемию.

«Вопреки всему мы продолжаем сохранять лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке. Да, поначалу были сложности, но мы наверстали упущенное, и в конечном итоге Кубань посетило более 12 млн туристов», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Санатории Кубани возобновили прием туристов 1 июня. Спустя двадцать дней режим карантина был снят, и регион возобновил прием отдыхающих на курортах. При этом 14-дневная изоляция осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа.

Власти Крыма ранее рассказали об условиях для строительства горнолыжного курорта. По словам министра курортов и туризма республики, правительству необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений. Тем не менее есть вероятность использовать горнолыжный курорт круглый год.