Украинские СМИ объяснили, почему Киев не может рассчитаться с долгами

Киев, 31 декабря. Счетная палата Украины сообщила, что треть госбюджета страны ушла на выплаты долгов, однако в расходах казны нет статьи «выплата кредитов», пишет украинское издание «Новое время».

Журналисты объяснили это тем, что все государственные долги погашаются за счет новых кредитов. И такая тенденция, по их словам, происходит во всем мире.

«Что произойдет, если вы не отдадите долги? Очень просто, вам не дадут новые. Вы же в дефолте. Таким деньги не дают», — приводит мнение украинских журналистов портал «ИноСМИ».

Каждый год Киев берет деньги в долг не только для погашения текущих кредитов, но и для финансирования дефицита бюджета, возникающего, когда собранных с налогоплательщиков денег не хватает. Поэтому, чтобы профинансировать запланированное строительство автомобильных дорог, занимаются новые суммы.

Однако выплата процентов по кредитам реально идут из украинского бюджета. Стоимость обслуживания внешнего долга на Украине составляет около 10% бюджета. Несмотря на то, что власти должны сокращать эту цифру, они все равно делают популистские обещания, заявляя о необходимости повышения минимальных зарплат или о строительстве инфраструктуры.

Поэтому Украине до сих пор не удается доказать, что она является надежным заемщиком. Как отмечают журналисты, именно поэтому Международный валютный фонд начинает отказываться предоставлять дополнительную денежную помощь Киеву.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров ранее прокомментировал решение правительства страны увеличить тарифы на электроэнергию для населения. По его словам, украинский кабмин устроил «соревнования по идиотизму».