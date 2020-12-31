Звезда «Аншлага» Регина Дубовицкая прокомментировала закрытие «Дома-2»

Москва, 31 декабря. Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что однажды она смотрела передачу «Дом-2» и считает, что зрители после закрытия программы многого не потеряют.

По словам Дубовицкой, это было много лет назад. Она листала каналы телевизора и остановилась на ТНТ, где шел «Дом-2». Знаменитость была не в восторге от транслируемого контента. В разговоре с «Собеседником» она поделилась своим мнением насчет закрытия программы, которая транслировалась почти 16 лет.

«Я думаю, что зрители с закрытием этой программы много не потеряют», — заявила ведущая.

Она отметила, что есть много альтернатив на телевидении, например, сериалы или юмористические программы. Дубовицкая считает, что люди всегда будут смотреть хорошие передачи, поэтому никто в накладе не останется.

О закрытии программы стало известно незадолго до Нового года. Телеканал ТНТ разорвал контракт с продюсерами «Дома-2». Коллега Дубовицкой по «Аншлагу» Клара Новикова рассказала, что может порадовать россиян в новогоднюю ночь, вместо любимых передач. Она посоветовала встретить новый 2021 год в кругу семьи и друзей, прогуляться на свежем воздухе и съесть горячий ужин. Артистка также предостерегла сограждан от переедания.