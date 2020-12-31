Дженнифер Лопес прокатилась в метро в кожаных ботфортах

Вашингтон, 31 декабря. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес обнародовала кадры с эффектной съемки в метро. Поклонники звезды признались, что сражены наповал.

Лопес, несмотря на свой возраст, продолжает восхищать фанатов роскошным внешним видом и смелыми нарядами. На своей странице в Instagram она вновь поразила подписчиков — на этот раз фотосессией в подземке.

Для кадров Лопес нарядилась в пышное платье небесно-голубого цвета и черный жакет с золотыми вставками. Дополнили образ завитые локоны, яркий макияж, массивные аксессуары и кожаные ботфорты.

«Однажды! Смотрю на тебя», — написала 51-летняя звезда.

Фотограф запечатлел поездку Лопес в метро, а также сделал кадр на одной из станций. Фанаты в многочисленных комментариях высоко оценили как наряд певицы, так и ее шикарную фигуру.

«Самая красивая женщина в мире», — написал один из поклонников.

Ранее Лопес поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными перед полетом на частном самолете. Звезда сделала ставку на удобство, но не забыла про гламурные аксессуары. Например, надела бордовую панаму с фирменным принтом Dior.