Президентская медаль, «красная зона» и безвозмездная помощь: рассказываем о героях года

2020 год запомнился не только многочисленными катастрофами, военными конфликтами, ужасающей инфекцией COVID-19, страшными потерями и бесконечными ограничениями на фоне эпидемии. В этом году было место состраданию, милосердию и бескорыстной помощи. Волонтеры, вызвавшиеся спасать мир в пандемию, конечно же, заслуживают отдельных слов, ведь сегодня они — настоящие супергерои уходящего года. ФАН рассказывает о тех, кто на протяжении 366 дней делал этот мир лучше, добрее и безопаснее.

Из выездной бригады в «красную зону»

Денису Русакову 19 лет. Он студент второго курса красноярского медицинского университета. Пока сверстники Дениса будут праздновать Новый год и веселиться, будущий медик в первый день наступающего года будет спасать жизни россиян. В интервью ФАН Денис рассказал, что в прошлом учебном году, будучи первокурсником, он пришел в волонтерский штаб, чтобы внести свою лепту в борьбе с коронавирусом.

«Я — волонтер-медик. У нас в штабе были волонтеры двух видов. Выездные бригады – те, кто ездили по адресам и доставляли людям лекарства и прочие необходимые вещи. Штабные волонтеры принимали заявки от нуждающихся, в основном от пенсионеров и заболевших коронавирусом», — сказал он.

Молодой человек признался, что за время волонтерской деятельности сталкивался и продолжает сталкиваться с определенными неудобствами, из-за которых приходится себя в чем-то ограничивать.

«По началу не знал, как совместить добровольческую деятельность с учебой. Когда я работал волонтером выездных бригад, то катался по 12-13 часов ежедневно. Слава богу, университет пошел навстречу мне и другим ребятам. Насколько знаю, в Красноярске это сделал только Медицинский университет. Он давал нам отсрочки по сдаче домашних заданий на сутки», — рассказал Денис.

Студент признался, что в первые месяцы помощников никто не воспринимал.

«В аптеках, показывая значок волонтера, мы могли проходить на кассу вне очереди, и многие люди из-за этого агрессировали. Разговаривать с ними — занятие не из самых приятных», — вспоминает начинающий медик.

Денис отметил, что самым сложным и страшным во время волонтерства был риск заразить близких людей, с которыми приходилось контактировать.

«Я боялся заразить родных. Если сейчас, работая в «красной зоне», я изолировался от них, чтобы в случае чего не передать им инфекцию, то тогда я мог принести заразу в любой момент. Волонтеры у нас заболевали. Они садились на карантин. Случаев немного, но они были», — честно признался молодой человек.

Русаков не смог назвать самый запоминающийся момент в своей волонтерской деятельности, поскольку, по его словам, каждый день был запоминающимся.

«Многие были очень нам благодарны, нас приглашали в гости, давали гостинцы. Принимать приглашения и подарки категорически запрещалось, но приятно все равно было. К сожалению, были и такие, кто считал нас обязанными выполнять эту работу. Волонтерам-медикам никто не платит — мы делаем это от чистого сердца, но некоторые люди всем своим видом показывали, что мы им что-то должны, и демонстрировали явное недовольство. Без этого никуда», — отметил волонтер.

Несмотря на нагрузки, Денис не чувствовал сильной усталости, потому что его окружали ответственные и понимающие единомышленники, готовые в любой момент подставить плечо и прийти на помощь.

«У нас был очень хороший коллектив. Водители, медики и другие специалисты из разных отраслей. Некоторые люди ранее не работали в медицинской сфере, они узнавали про добровольческую организацию и просто приходили», — сказал Русаков.

Юноша считает, что во время пандемии молодые люди должны по возможности помогать пожилому населению, ведь, как показывает практика, молодой организм намного легче воспринимает и переносит болезнь. Для старшего поколения вирус же может оказаться смертельным.

Денис рассказал, что после завершения работы в волонтерском движении он немного отдохнул и решил помогать людям и дальше. Недолго думая, второкурсник взвалил на себя огромную ответственность и отправился в самое пекло пандемии — в «красную зону».

«В сентябре я пошел работать в «красную зону». Поначалу я волновался из-за учебы, потому что работать нужно было сутками. График очень плотный, сложный, но и здесь со стороны университета я нашел понимание. Героем себя не чувствую. Если есть возможность — всегда нужно помогать людям. Работа в «красной зоне» это еще и личный опыт, мне, как будущему медику, это полезно и интересно», — сказал он.

Волонтер признался, что ему приходится сталкиваться с тяжелобольными людьми, но он относится к ситуации как к профессиональному долгу. Денис также рассказал, что родители пытались до последнего отговорить его от подобной деятельности, но все же смирились с выбором своего сына.

«Периодически приходится переводить людей в реанимацию. Морально для меня это не тяжело — воспринимаю это как должное. Родители от «красной зоны» меня отговаривали. Не сказать, что они были категорически против, но они не желали мне такой работы. Друзья отнеслись с пониманием и даже поддержали мой выбор. Время на встречи с близкими есть, но я не хочу рисковать ни друзьями, ни родными, поэтому особо с ними не вижусь. Я переболел, и у меня есть антитела, но никто не отменял того, что я могу заболеть снова», — объяснил юноша.

Новый год со всем его размахом Денис праздновать не будет, потому уже в первый день года 19-летний парень отправится на свой врачебный пост.

«В 12 часов ночи я встречу Новый год, а затем пойду спать. 1 января в 7 утра у меня начинается суточная смена», — признался студент.

Беспокойство за пенсионеров

Олеся из Санкт-Петербурга в первые волну пандемии ежедневно развозила пожилым людям необходимые для них продукты. Четкого графика у девушки не было — работать приходилось по заявкам.

Работали практически каждый день. Ветераны называли нам определенные магазины, потому что, понятно, в бюджете они были ограничены. В основном пенсионеры оплачивали продукты сами — мы доставляли, а они по чеку расплачивались. Были случаи, когда мы уменьшали сумму покупки — для нас 50 рублей ничего не решат, а ветераны сидели дома, им было тяжело. Иногда они раскрывали эти наши секреты и даже по-доброму ругались. Были случаи, когда пенсионеру не на что было купить даже минимальный набор продуктов, тогда мы приобретали их за свой счет. Один из магазинов безвозмездно предоставлял большие продуктовые наборы, мы развозили их ветеранам», — рассказала Олеся в интервью ФАН.

Также волонтер отметила, что добровольцы консультировали людей на улицах, рассказывали им о горячей линии и о других возможностях.

«Волонтеры обязательно должны были ходить в соответствующей экипировке и с бейджем для того, чтобы исключить риск мошенничества. К нам часто подходили люди на улице, расспрашивали, чем мы занимаемся. Мы старались выполнять все пожелания пенсионеров. Главной задачей для волонтера было обеспечить пенсионеров всем необходимым, чтобы они вообще не выходили на улицу», — призналась девушка.

Олеся призналась, что решилась на такой шаг еще до истории с пандемией, когда волонтеры должны были просто развозить ветеранам подарки ко Дню Победы. После начала пандемии она поняла, что не сможет остаться в стороне от всего этого. Девушка отметила, что на начальном этапе не представляла масштабов всего происходящего.

«Поначалу я думала, что это будет несколько выездов, не думала, что помощь может потребоваться в абсолютно любой момент. В марте это казалось очередной добровольческой деятельностью. На это меня подтолкнуло природное нежелание сидеть на месте и желание помогать другим», — отмечает она.

Как и Денис, больше всего Олеся боялась заразиться коронавирусом. Она беспокоилась за пожилых людей, которым могла занести инфекцию из магазинов.

«Я безумно боялась этого. У нас некоторые волонтеры даже отказались от такого занятия, поскольку опасались заразить людей. Мы максимально пытались соблюсти все правила. На выезде никаких украшений на нас не должно было быть, потому что на поверхностях вирус остается достаточно долго. Волосы у девушек обязательно убраны в хвост, распущенные — дополнительный риск. Каждый раз после одного выезда я сразу же стирала одежду. У нас были антисептики и средства индивидуальной защиты. Это нам все выдал штаб организации «Волонтеры Победы». Каждый раз я обрабатывала пакеты, особенно ручки, использовала маски и перчатки. Запах антисептика преследовал меня всю пандемию — я всегда пахла спиртом. Если бы пенсионеры сами ходили в магазины и заражались там – это было бы гораздо страшнее. Волонтеры пытались сделать все, чтобы минимизировать этот риск», — призналась доброволец.

Девушка рассказала, что во время пандемии поняла, что волонтеры действительно нужны. Олеся рассказала, что добровольчество немного сказалась на отношениях с семьей, но близкие ее поддержали.

«В семье поддержали. Мой муж ездил со мной, он тоже волонтер. К маме и бабушке я не ездила, чтобы не заразить. От старшего поколения пришлось, к сожалению, дистанцироваться», — сказала она.

По результатам волонтерской деятельности Олесе вручили президентскую медаль. Она призналась, что это было очень неожиданно.

«О том, что меня наградили медалью, я узнала только от координатора своего штаба. К сожалению, я не смогла ее торжественно получить. Получала награду в обычной обстановке, мне передали ее в штабе, но было все равно очень приятно, потому что медаль была подписана самим Владимиром Путиным. Это такое материальное напоминание о пандемии, было здорово, но повторять, конечно, этого не хочется», — резюмировала девушка.

Другие дети

Ульяна Сурьянинова из Волгограда во время начала пандемии посещала детский хоспис, где она совместно с благотворительным фондом организовывала различные увлекательные мастер-классы.

«Я помню детские глаза. Тут самое важное — внимание, которое ты отдаешь людям, эту энергию, которая тебе возвращается. Вот эти мероприятия меня очень сильно наполнили, я поняла, что мне нравится помогать. Я своими глазами увидела больных деток, они совершенно другие», — сказала девушка.

Ульяна учится на втором курсе магистратуры на журналистике, поэтому она считает, что СМИ должны чаще писать о безвозмездно помогающих людях.

«Таким образом будут чаще затрагиваться какие-то острые социальные темы. Вообще я считаю, что человек должен выходить из собственной зоны комфорта и понимать, что кто-то нуждается в помощи и поддержке. Мы можем помогать и пожилым и детям, и больным и нуждающимся в финансах. Важно делать даже маленький вклад в одно большое дело», — отметила Сурьянинова.

Помощь предпринимателям

Студент 1-го курса магистратуры Санкт-Петербургского университета, начинающий юрист Денис Новиков активно волонтерит в недавно открывшемся Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. Денис отмечает, что пандемия в том числе ударила по малому и среднему бизнесу, и предпринимателям так же, как и всем остальным, нужны бесплатные консультации и поддержка.

«В такое нелегкое время, на мой взгляд, волонтерство всегда остается актуальным. Я — не исключение. Все мы знаем, что пандемия не обошла стороной и предпринимателей, бизнес, который либо остановился, либо понес огромные убытки из-за простоев и принятых на себя обязательств. С осени волонтеры фонда организовывали круглые столы-презентации, куда приглашали различных спикеров. Они бесплатно работали на благо предпринимателей: читали лекции и проводили тренинги», — сказал он.

Денис рассказал, что работа в этой сфере тоже важна, ведь предпринимали должны чувствовать, что им помогают, они не брошены государством.

«Сейчас необходимо делать многое, чтобы они чувствовали себя как можно комфортнее», — объяснил Новиков.

Волонтеры — это, действительно, одни из главных героев этого года. ФАН выражает всем добровольцам огромную благодарность, ведь именно они помогли многим пережить тягости этого года.