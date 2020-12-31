Жириновский пожелал россиянам добрее относиться друг к другу

Новый год — это праздник, который объединяет всех граждан России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Наступает Новый год, у всех такое хорошее настроение, потому что он всех объединяет: самые маленькие и старшее поколение ждут этот праздник, — сказал Жириновский. — Ушел год: не тяжелый, не плохой — обычный. Наступает другой. Давайте думать о хорошем».

Политик добавил, что нельзя оценить «в килограммах и метрах» уходящий 2020 год. По его словам, для каждого он был разным, однако все равно в будущее нужно смотреть с оптимизмом. Парламентарий заметил, что гораздо важнее поделиться с ближним радостью и видеть его счастливое лицо, нежели таить на кого-то обиду.

«Мы должны по-доброму относиться друг к другу, — заметил Жириновский. — Давайте отказываться от чувств зависти и ревности. Я вас всех призываю стать милосердными: что-от отдавать кому-то, помочь любому человеку».

Он призвал не выжидать удобного случая, чтобы ударить того, на кого человек затаил обиду. Лучше простить, потому что так будет легче, убежден политик. Жириновский также пожелал оставить все трудности в уходящем году.

Ранее президент Владимир Путин выступил со своим самым продолжительным новогодним поздравлением, которое увидели жители Камчатки. Российский лидер отметил, что в уходящем году жители страны достойно прошли через все трудности.