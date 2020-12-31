Отношения, переезды и новые увлечения: чем запомнился крымчанам 2020 год

Работа на удаленке, опостылевшие маски и дезинфекция рук, экономический кризис, нехватка воды и праздники без корпоративов ― 2020 год для крымчан выдался непростой. Что запомнилось им в этом году? Корреспондент ФАН обратился с этим вопросом к жителям полуострова.

«Самым важным и хорошим событием этого года для нас был развод, — смеется Катерина Ливацкая. В последний день уходящего года они приехали из Алушты с бывшим мужем, чтобы побродить по нарядной набережной Ялты. — Вы не понимаете, мы пятнадцать лет так не гуляли, не были так счастливы. А в итоге к хорошей жизни нас привел развод. Только расставшись, мы начали ценить друг друга».

Вика Старунова переехала из Мурманска в Севастополь. Рядом с ней две школьницы-дочки в легких пальто нараспашку. Приехали в гипермаркет за овощами для салата, никак не могут наесться, говорит Вика. Скучают только по снегу. И по друзьям, конечно, добавляют девчонки.

«В этом году я купалась до конца ноября, — рассказывает бывшая северянка. ― Садилась на велик, выезжала прямо на буну, ныряла и плавала по часу, даже на работу иногда опаздывала. В Крыму я изменилась, стала другим человеком. Начала зарабатывать хорошие деньги, при этом сильно не заморачиваюсь. Я парикмахер, занимаюсь скупкой волос. Не зная ничего на этом рынке, пару раз серьезно ошибалась, разочаровывалась, особенно после расклейки листовок на 8000 рублей: мне так никто не позвонил. Но теперь у меня все хорошо, есть клиенты, и я знаю, что самое главное — верить в себя, не останавливаться и не утыкаться в препятствия».

Руслан вернулся в Крым после долгой загранкомандировки. Для него этот год отмечен покупкой дома. Ему предстоит еще много хлопот: ремонт, меблировка, продажа машины, чтобы на все хватило денег, но он об этом старается не думать: все это будет уже завтра, в 2021 году, говорит с иронией он.

Высокая блондинка представляется Катериной Орловой. Из плохого вспоминает тяжелую болезнь мужа, но тут же добавляет, что хорошего было все равно больше. Одна поездка в турне Москва ― Питер ― Казань чего стоит! Ездили они туда в августе и запомнили пустынность мегаполисов.

«В Эрмитаж запускали по пять человек в час. Вы представить себе не можете, как круто оказаться один на один со всей этой красотой!» — восклицает она.

Павел приехал на полуостров, чтобы повидаться со своими детьми, которых не видел полтора года. Он разведен, живет в Карельской области и всякий раз под Новый год для него происходит самое важное событие года ― долгожданная встреча с семьей.

Возле стайки подростков на велосипедах особенно шумно. Половина без курток — на улице 15 градусов тепла. На головах у всех новогодние колпаки.

«Родители купили мне этой осенью бэм, вот этот, — показывает на свой желтый велосипед парнишка с длинной рыжей челкой. ―Теперь это мое главное увлечение, я научился делать кучу трюков, ноги теперь все в синяках, но я счастлив: BMX — лучшее, что случилось со мной в этом году».

«В этом году я нашла новых друзей, это самое важное для меня», — говорит девочка рядом.

Удивительно, что практически никто из крымчан не упомянул проблем, о которых пишут в СМИ ежедневно: коронавирус, нехватка воды и растущие цены. Как выяснилось, под конец года люди расслабляются и не хотят говорить о плохом, все хотят праздника. И он уже совсем близко!