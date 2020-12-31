Лилия Гумерова рассказала о традиции лепить на Новый год пельмени с сюрпризом

Москва, 31 декабря. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала ФАН, что в ее семье было принято на Новый год лепить пельмени с сюрпризом.

«В детстве мы садились и лепили пельмени. В два-три пельменя мы клали тесто и говорили, что это самому счастливому члену семьи. И кому попадался этот пельмень с тестом, тот прыгал от радости. Считалось, что это просто дар», — поделилась сенатор.

Запомнилась парламентарию и подготовка к Новому году в детском саду.

«Мы сами рисовали новогодние кулечки — из листочков тетради в клеточку. Это было настолько просто, но приносило столько радости! А еще очень запомнились новогодние подарочки со сладостями. Это было таким чудом!» — рассказала Лилия Гумерова.

В этом году на праздничном столе у сенатора от Башкортостана будут традиционные оливье и сельдь под шубой.

«Эта определенная какая-то суета — убраться, нарядить елку, что-то купить, что-то приготовить. Никогда каких-то изысков мы не делаем, но сама атмосфера очень много значит», — обратила внимание собеседница ФАН.

Сенатор пожелала россиянам в канун Нового года здоровья и преодоления сложной ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее несколько звезд российского шоу-бизнеса и культуры признались ФАН в отсутствии новогоднего настроения и планов на праздники.