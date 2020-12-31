В США Коломойского и Боголюбова подозревают в крупных хищениях

Министерство юстиции США требует конфисковать имущество, приобретенное с использованием средств, незаконно присвоенных украинским Приватбанком Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в рамках многомиллиардной кредитной схемы.

В трех жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 годы.

В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале Приватбанка, а затем переводили средства в Соединенные Штаты.

В США сообщники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действуя из офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования. Они приобрели недвижимость и бизнес по всей стране. Общая стоимость недвижимости — более 60 миллионов долларов. Их подозревают в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.