Минздрав Дагестана уточнил время восстановления тепла в больницах Махачкалы

Махачкала, 31 декабря. Сразу три больницы в столице Дагестана остаются без отопления и тепловой воды из-за аварии на одной из котельных. По данным регионального Минздрава, восстановительные работы планировалось завершить еще к 14.00, теперь сроки перенесены на 19.00.

Как сообщили ранее журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, в ночь на 31 декабря произошел прорыв трубы в котельной, которая расположена на территории Республиканской клинической больницы. Из-за аварии без тепла и воды остались три лечебных учреждения.

«Вышла из строя котельная, которая отапливала и обеспечивала теплой водой Республиканскую клиническую больницу, Республиканский центр инфекционных болезней и Психоневрологический диспансер», – отмечается в сообщении регионального Минздрава.

В ведомстве сообщали, что работу котельной должны восстановить к 14.00 силами бригады мастеров. Однако, как уточнили ФАН в пресс-службе министерства, к настоящему моменту работы еще не завершены.

«Восстановительные работы близятся к завершению. В течение двух часов отопление и теплая вода появятся в этих учреждениях», – сказали там.

В Минздраве РД также добавили, что в одной из упомянутых лечебных организаций включены электрические обогреватели. По двум другим информацию не уточнили.

«Республиканским центром инфекционных болезней ранее были закуплены электрообогреватели, они запущены в данное время», – сообщили ФАН в пресс-службе министерства.

Ранее ФАН писал, что жители Махачкалы из-за непогоды остались без электричества на двое суток. Коллапс тогда был вызван аномальным количеством выпавших осадков.