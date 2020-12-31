Валентина Талызина раскрыла рецепт своего фирменного оливье

Москва, 31 декабря. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о том, как встретит 2021 год, поделилась рецептом своего фирменного оливье и поздравила читателей ФАН с Новым годом.

Советская и российская актриса призналась, что встретит Новый год в кругу семьи.

«Праздновать буду в очень узкой компании близких людей, — сообщила артистка. — Сядем и послушаем речь президента».

Звезда «Иронии судьбы» призналась ФАН, что не представляет новогодний стол без салата оливье, но готовит его по собственному рецепту.

«Я большой мастер по салатам и очень люблю оливье, — отметила Талызина. — Но я не кладу туда ни мясо, ни курицу, ни яйца. Получается очень-очень вкусно. Остальные ингредиенты кладутся все: яблоко, соленый огурец, горошек...»

Актриса рассказала, что в праздничные дни она планирует поправлять здоровье.

«На каникулах я буду лечиться, так что каникул у меня никаких не будет», — пояснила Талызина.

Народная артистка поздравила читателей ФАН с Новым годом.

«Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам и всем вашим читателям самого доброго, — пожелала актриса. — Дай бог, чтобы закончился этот високосный год. Говорят, что число 21 — это очко, поэтому неизвестно, что принесет следующий год. Но будем надеяться, что он будет успешным».

Ранее актер и шоумен Андрей Бочаров также поздравил читателей ФАН с наступающим Новым годом.