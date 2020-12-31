Список недорогих мест, куда можно уехать на новогодние каникулы

Новый год на носу, и если вы еще не решили, как проведете продолжительные праздничные выходные, то самое время сделать это. ФАН подобрал недорогие места для отдыха, которые к тому же находятся недалеко.

Калининград: новогодняя атмосфера Европы

В зимнем Калининграде преобладает мягкий климат Прибалтики. Знакомиться с этим местом нужно начать с пригорода. На машине можно объехать довольно живописные места. Близ города протянулись небольшие населенные пункты, состоящие из аккуратненьких домиков с черепичными крышами. Снег здесь можно встретить не всегда. Температура может подниматься до +10 градусов и опускаться до –10. Но если уж снежный покров задержится, то жители региона спешат достать санки и отправиться на горки.

Центр города поддерживает новогоднее настроение. На площади Победы установлена роскошная ель, вокруг раскинулась праздничная ярмарка. В Калининграде, действительно, есть на что посмотреть. Старинные парки, музеи, древние кирхи не оставят ни минуты свободного времени. А вечером можно выбрать один из многочисленных ресторанов, чтобы отведать изыски местных шеф-поваров.

Новый год из детства в Плесе

Город на Волге — Плесе — словно создан по воспоминаниям о старом добром Новом годе. Здесь на каждом шагу чувствуется некая одомашненность. В погоне за спокойствием и самобытностью отправляйтесь сюда. Гуляя по узким живописным улочкам и любуясь антуражем города, можно прекрасно провести время. Одной из ярких достопримечательностей является музей художника Исаака Левитана. Говорят, там пахнет домашними булочками.

После прогулки стоит посетить любимую среди местных «Кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой», что названа в честь пассии Левитана.

Любители активного отдыха могут испробовать туристический курорт «Миловка», что расположен близ Плесе. Здесь работает прокат лыж и сноубордов.

Карелия: зима как на картинке

Пушистый снег, многовековые ели, а если повезет, то и северное сияние — все это можно увидеть в Карелии. Если вы были здесь летом, поверьте, зимой — это совершенно другое дело. К примеру, познакомиться с настоящими ездовыми собаками — маламутами и хаски, прокатиться в упряжке предлагает туристический комплекс «Карьяла Парк», также можно отправиться в самостоятельное путешествие до деревни Кудама или поселка Матросы.

Экстремалы также не будут разочарованы отдыхом в Карелии. Здесь очень популярны путешествия по окрестностям на снегоходах и квадроциклах, а после поездки туристов ждет баня, ужин традиционной карельской кухни и ночлег в настоящих избушках. Отдых здесь получается очень атмосферным.

Кстати, в Карелии имеются свои Деды Морозы. Живут эти волшебники в Петрозаводске. Помимо встречи с главными героями Нового года, здесь можно познакомиться и покормить с рук северных оленей.

Окрестности Эльбруса: снег, солнце и горы

Приэльбрусье считается центром горнолыжного курорта Северного Кавказа. Однако здесь смогут интересно и с пользой провести время не только любители экстрима. Для равнодушных к сноуборду и лыжам есть множество музеев, памятников, увлекательных пеших туристических маршрутов. Воздух чистый, а погода позволяет долго находиться на свежем воздухе и гулять, наслаждаясь красотами.

Отдыхающим также доступны каток, прогулки на снегоходах и квадроциклах. А канатная дорога даст возможность полюбоваться захватывающим видом гор. Отдохнуть можно в ресторанах с традиционной кабардинской кухней.

Санкт-Петербург: новогодний фейерверк с воды

Зима в Петербурге — это огни. Декоративная подсветка зданий, новогодняя иллюминация тут же вселяют в каждое сердце новогоднее настроение. Кроме того, атмосферу праздника поддерживают рождественские ярмарки, которые будут работать все новогодние каникулы. Ярмарка на Манежной площади уже ждет гостей. Здесь удивительная фотозона с большой елкой, подарками и карамельными палками. А, к примеру, на Никольских рядах поставили огромные горки. И это не все места, куда можно заглянуть в дни праздника.

Кроме того, именно в культурной столице можно будет наблюдать роскошный праздничный салют в акватории Невы. Наблюдать эту красоту лучше со стороны Петропавловской крепости.

К сожалению, из-за введенных карантинных ограничений точки общепита и бары будут закрыты, но рестораторам разрешили работать на улице с зимними верандами. Так что туристы не останутся без горячего супа и новогоднего глинтвейна.