Советы экстрасенса, как правильно загадать желание и привлечь деньги

Россияне встречают Новый год с трепетом и надеждой на положительные изменения в 2021 году. Чтобы привлечь успех в следующем году и защитить себя от неприятностей, нужно освободиться от негатива и правильно загадать желание. Экстрасенс, психолог, автор и ведущая программы «Третий Глаз» Мирослава Коллавини рассказала ФАН, почему следующий год будет не самым легким и как заручиться удачей.

Каким будет 2021 год

По словам финалистки проекта «Черно-белое», 2020 год не мог быть простым. Коллавини объяснила, почему этот год принес столько неприятностей.

«Накопившаяся негативная информация в энергоинформационном поле Земли должна была рано или поздно прорваться и обернуться глобальным катаклизмом. В этом году это вылилось в пандемию, которая поразила весь мир. Мы энергетически отдали вверх боль, смерть, трагедии, многие потеряли смысл жизни, и это вновь пошло в энергоинформационное поле», — отметила психолог.

Ведущая считает, что следующий год вряд ли будет простым. Она предупредила, что негативные последствия будут заметны еще не менее трех лет.

«Следующий год очень быстро не станет хорошим, мы сейчас будем расхлебывать последствия. В этом году мы должны откупиться, мы должны сбросить накопившуюся гадость. Мы полностью изъедены червями, мы теперь как червивое яблоко. По моим предсказаниям, мы еще года три, а то и пять лет будем расхлебывать последствия», — уверена экстрасенс.

Как правильно загадать желание

Коллавини предупредила, что в этот Новый год лучше не загадываться желание стандартным способом, иначе оно может извратиться и истолковаться совершенно по-другому. По ее словам, вверху все поражено вирусом, поэтому не стоит просто сжигать бумажечку и кидать в шампанское, иначе желания могут быть извращены и перевернуты.

Экстрасенс дала совет, как правильно избавиться от негативных последствий текущего года и загадать желание на следующий. Для этого, по словам Коллавини, лучше прибегнуть к специальным обрядам.

«Перед Новым годом нужно собрать старые вещи, посидеть на них минут 10–15, себя с темечка по часовой стрелке обсыпать солью и повторить несколько раз «откуда пришло, туда и ушло». Затем до 22:00 пойти на любой перекресток, это могут быть и две тропинки, выкинуть вещи через левое плечо и за плечо кинуть горсть монеток. Это избавит от негатива, который случился в этом году», — рассказала экстрасенс.

Если загадать желание на Новый год все же хочется, то лучше всего сделать это лучше по-особенному — в материальной форме.

«Вся информация, которая произносится вслух, подается вверх, она будет искажена. Там тоже все поражено вирусом. Можно повесить на елку игрушки того, что хотите получить, или сделать коллаж», — посоветовала она.

Кроме того, экстрасенс дала совет тем, что хочет улучшить свое материальное положение в следующем году. Чтобы привлечь финансы, нужно на прищепках повесить на елку настоящие деньги и оставить до 7 января. Они должны набрать силу, чтобы улучшить благосостояние в следующем году, объяснила психолог.