Виктор Дробыш встретит Новый год в пустыне

Москва, 31 декабря. Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил ФАН, что 2021 год будет встречать в арабской пустыне.

Заслуженный артист РФ куда-то сильно спешил, поэтому после звонка корреспондента Федерального агентства новостей на вопрос «где и с кем будете отмечать Новый год» ответил всего тремя фразами.

«С детьми, в пустыне, — сказал Дробыш. — В арабской. Где нет народа!»

Ранее стало известно, что участники поп-группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко — встретят Новый год в Дубае, где до этого дадут концерт.