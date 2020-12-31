Депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил россиян с Новым годом

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов записал поздравление для жителей страны, в котором пожелал всем здоровья, любви и мира.

«Дорогие друзья, заканчивается 2020 год. Сегодня, отмечая Новый год в кругу семьи, я хотел бы, чтобы каждый вспомнил своих близких. Если на кого-то сердитесь — на близких, соседей, коллег, — давайте всех простим. Давайте войдем в новый год с чистыми помыслами. У нас лучшая страна и мы это не раз доказывали. Мы закрепили в Конституции, что никто и никогда не сможет отнять у нас — победу наших предков. Мы закрепили традиции крепкой семьи. Уверен, что наша страна добьется первого места в мире. Я верю в Россию, я верю в каждого из вас. Дай бог вам всем крепкого здоровья, искренней и чистой любви, душевного тепла и самое главное — мира в дом и на всей Земле», — отметил Вострецов.