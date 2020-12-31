Жители Геленджика заявили о массовом убийстве уличных собак отравой

На набережной в Геленджике неизвестные убивают уличных собак. Жители города заявили, что травлю животных здесь проводят не в первый раз, и выложили в Сеть фото лежащих на улицах трупов животных. Корреспондент ФАН разбирался в произошедшем.

На набережной в Геленджике стоит грузовой автомобиль. В кузове лежат черные мусорные мешки. Вокруг бегают уличные собаки ― волнуются за своих, тех, кто уже в мешках. Рядом дергается в конвульсиях очередной пес, несколько собак от него не отходят, просто сидят и ждут своего часа. Растекаются лужи из рвоты. Это видео очевидцы сняли в обед 29 декабря. Корреспондент ФАН поговорил с местными волонтерами и службой, занимающейся ловлей собак.

«На набережной отравили 14 собак. Это видели и взрослые, и дети, все плакали», — говорит горожанка Ангелина Михайлова.

По словам руководителя группы защиты животных «Верный друг» Юлии Торбы, массовое отравление собак так же проводили год назад — здесь же, на набережной курорта.

«Остается только догадываться, кто это сделал. Мы пытаемся выяснить, доказать что-то, но официально все равно никто не сознается, так как убийство животных карается законом РФ», — говорит Юлия Торба.

Отлов безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах Краснодарского края чаще всего выполняется специализированными службами жилищно-коммунального хозяйства. ФАН позвонил в отдел коммунального хозяйства Геленджика, где сообщили, что травлю собак администрация города не проводила. Дополнительную информацию в отделе дать отказались.

В январе 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому бродячих животных должны передавать в приюты. Далеко не в каждом кубанском городе есть таковые, поэтому закон предусматривает возвращение животных в прежние места обитания после стерилизации, маркировки, вакцинации против бешенства и других опасных заболеваний.

«Программа ОСВВ — когда собаку отлавливают, выдерживают карантин, затем делают стерилизацию, вакцинацию, надевают бирку и выпускают в прежнее место обитания — практикуется сейчас силами волонтеров. В этом году были выделены средства на программу ОСВВ, но город ни с кем договор не заключил», — говорит Юлия Торба.

Этот случай не единственный за последний месяц: несколькими днями ранее, 24 декабря 2020 года, прохожие сняли видео отлова собак на одной из улиц Славянска-на-Кубани. Свидетельница произошедшего Ксения рассказывает подробности.

«Я шла на работу и видела небольшой грузовой автомобиль с тентом, под которым лежали собаки. У тех, кто еще был на земле, из тел торчали красные дротики, у одной пастью шла пена. Мужчины, грузившие животных, были не в форме, машина тоже без опознавательных знаков. Одну из собак, большого черного пса, оставили лежать прямо на тротуаре», — вспоминает горожанка Ксения.

С места происшествия Ксения сняла видео и направила в городскую группу помощи животным. Теперь здесь разыскивают других свидетелей происшествия, которые бы зафиксировали регистрационный номер машины и лица участников для дальнейшего расследования дела. Таковых в группе найти не удалось, однако запись на странице в Instagram вызвала горячие споры. Люди разделились на два лагеря ― за и против. Причем тех, кто одобряет убийство животных, дабы те не несли угрозу жителям города и их детям, оказалось больше.

«Люди не видят причины, они видят следствие и результат. Да, собак по городу много, они сбиваются в собачьи стаи и могут представлять угрозу. Но никто не понимает, что эти собаки большей частью хозяйские, когда люди открывают калитки, выпуская своего Бобика побегать. Получается, домашние собаки создают массовость животных на улице, а по факту страдают бездомные, которых травят из-за этой видимой массовости. Люди часто не понимают, что собаки не появляются на улице сами, это все дело наших рук», — говорит руководитель группы «Животные Славянска-на Кубани» Алена Селиванова.

По мнению большинства зоозащитников, новый закон о защите животных вряд ли уменьшит число собак на улицах. Многие уверены, что гораздо важнее объяснять населению степень их ответственности за собаку и ее потомство, а также бить рублем, штрафуя людей за свободный выгул их животных.

Ранее ФАН писал о жительнице Темрюкского района, создавшей приют на 800 животных. Со слезами на глазах женщина вспоминала отстрел собак в станице Фонталовской, который проходил на глазах у детей. Трупы собак оставляли прямо на обочинах.