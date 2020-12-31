Власти Томска заказали у IT-компании виртуального снеговика

Томск, 31 декабря. Администрация Октябрьского района Томска заказала у IT-компании виртуального снеговика, об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Разработанная программа с дополненной реальностью предназначена для создания необычных новогодних фотографий со снеговиком. Томичи, прогуливаясь у новогодней елки на Белом озере или на площади ДК «Авангард» могут навести камеру смартфона на специальный щит, после чего экране появится поющий и танцующий снеговик. Также можно попросить родственника или друга сделать праздничное фото на память. Жителям предлагается выложить снимки в социальные сети с хештегом #томский снеговик.

Ранее ФАН сообщал, что томский «Гринч» украл новогоднюю елку в одном из дворов города.