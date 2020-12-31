Крымчане начали массово скупать красную икру перед праздниками: такого раньше не было

Перед Новым годом частные предприниматели и продавцы в продуктовых лавках стали говорить о массовой распродаже красной икры.

«Мы делаем дозаказ уже четвертый раз у производителя. С начала декабря у нас на прилавке было 8 наименований, с каждым разом мы удваивали количество товара, как видите сейчас только первая половина дня 31 декабря, а красной икры у нас на прилавке уже нет», — рассказала ФАН продавец небольшого магазина в Севастополе.

Она также добавила, что популярностью пользуется натуральная икра, ее заменители интересуют граждан куда меньше.

«Бабушка к нам заходила, обычно она молоко, хлебушек берет, печенье дешевое. А тут пришла и взяла баночку икры за 400 рублей. Сказала, внуки перевод прислали, балуют ее», — добавила продавец.

Еще один крымский частный предприниматель сообщил, который торгует красной икрой через интернет-магазин, рассказал, что вынужден отказывать желающим. Не успевают доставлять.

«Мы увеличили мощности, взяли дополнительных курьеров, я сам с утра до позднего вечера развожу, но заказов столько, что сначала мы решили обслуживать тех, кто покупает более чем на 5 тысяч рублей, а теперь ограничиваем и такие заказы», — рассказал Александр Поедаев.

Он добавил, что крымчане только у него раскупили икры более, чем на три миллиона рублей. А таких магазинов на полуострове десятки. И, как говорит мужчина, такого раньше не наблюдалось.

«Красная, да и черная икра, это символ новогоднего стола, без него никак. Как и без оливье, и без «Иронии судьбы», гулять надо широко, тогда и год будет сытым», — рассказал ФАН покупатель красной икры в Севастополе.

Важно обращать внимание на качество товара, не покупать икру у неизвестных продавцов и незнакомых продавцов, предупреждают предприниматели. Необходимо готовить и кошелек: по данным Крымстата, стоимость красной икры в в 2020 году стала выше на 15% от цены в прошлом году. Именно икра может стать самым дорогим продуктом на новогоднем столе у «среднестатистического» гражданина России, цена за 250 грамм деликатеса стартует от 1200 рублей.