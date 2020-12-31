Ирина Шведова: Главная мечта — снять маску

Певица, актриса театра и кино, композитор Ирина Шведова в эксклюзивном интервью ФАН поделилась впечатлениями об участии в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение!», рассказала о своих корнях и раскрыла планы на новогодние праздники.

В диапазоне от Моцарта до джаза

— Ирина, вы участвуете в новом музыкальном проекте НТВ «Суперстар! Возвращение!» вместе с другими звездами 1990-х годов. Что участие в этой программе значит для вас?

— Для меня это счастливая возможность спеть для широкой аудитории! Предстать в разных образах — мне это перевоплощение особенно интересно.

— В проекте вы обращались к совершенно разным по звучанию и настроению песням: от «Поговори со мною, мама» Толкуновой до современного хита «Босая» группы «#2Маши». Какой номер показался наиболее сложным?

— Номер «Кабаре» — тем, что пришлось осваивать чужой язык… Песня «Босая» — тем, что пришлось танцевать на безумно неудобных босоножках на платформе.

— В первом выпуске шоу вы исполнили свой хит «Америка-разлучница» вместе с Наргиз, песня приобрела иное звучание. Как вы относитесь к подобным творческим экспериментам?

— К экспериментам я отношусь положительно. Этот был неудачным.

— Что слушает ваш 8-летний внук Никита? Помогал ли он при подготовке номера «Босая»?

— Он слушает современную музыку. Но в его рейтинг «#2Маши» не входят.

— Какие ваши любимые современные исполнители?

— Не знаю, насколько современна группа «Uma2rman», но пока для меня она на первом месте…

— По итогам семи выпусков вы делите первое место с Алисой Мон и Богданом Титомиром. По вашему мнению, кто из ваших коллег по шоу раскрылся больше всего?

— От Алисы Мон я ожидала сильную конкуренцию, очень люблю ее давно. Не знала, что Титомир такой замечательный музыкант — играет все в диапазоне от Моцарта до джаза. Приятным открытием для меня стал Влад Сташевский — выбор его репертуара на шоу о многом говорит. Честно говоря, эти баллы, которые выставляло жюри, всего лишь игра — рядом со мной все мастера, каждый в своем жанре.

— Что думаете о своих соперниках? Общаетесь ли с ними вне сцены?

— Конечно, общаемся! Николай Трубач — прекрасный музыкант и остроумный человек, с ним не соскучишься. Они с его супругой Еленой все время меня поддерживали. Это же можно сказать и о Левкиных — это такая замечательная творческая семья, друзья мои.

Нечастая в жизни артиста феерия

— Что вы скажете о судьях? Строгие ли они или, наоборот, добрые и мягкие? Кто вам нравится больше всего?

— Тут были обвинения, что мы с Сергеем Соседовым в сговоре или что коррупция имеет место быть. Чушь какая! Он просто грамотный профессиональный критик, который свободен в своих суждениях и умеет мотивировать свои оценки. Остальные же члены жюри — наши коллеги, каждый имеет право на свое мнение, и оно для меня просто всегда уважительно.

— Что будет дальше? Как вы планируете удивлять зрителей?

— Удивлять способно шоу. Такое, какое создали продюсеры НТВ. Это феерия, которая случается отнюдь не часто в творческой жизни артиста. Но удивлять всегда приятно! В своих же сольных выступлениях я, скорее, оправдываю ожидания своих поклонников.

— Общаетесь ли со своим бывшим мужем, композитором Игорем Демариным?

— Да, и я благодарна за поддержку, которую всегда получаю от него.

— Кем вы считаете себя больше — россиянкой или украинкой? Ведь вы много лет до этого жили на Украине?

— Я славянка. Во мне течет и польская кровь. Не могу разделить в своем сердце любовь к Украине и России, она равнозначна. Не понимаю нынешнего противостояния между политиками, не приемлю его. И верю в то, что оно временно и скоротечно.

— Скучаете ли по Киеву? И когда были там в последний раз?

— Скучаю… Это красивейший город, жемчужина мира. Переписываюсь с друзьями, десять лет назад я там была. При малейшей возможности разговариваю на украинском с доченькой, с родными.

— Кто предложил вам спеть песню для фильма «Мужчина в моей голове» («Это было как сказка, это было как чудо»)? Песня очень украсила фильм. Она писалась специально под картину или уже была в вашем репертуаре?

— Это спела другая певица, и очень странно мне: столько людей смогло поверить, что это спела Шведова? Неужели на слух непонятно, что это не похоже на мой голос? Кто-то, ничтоже сумняшеся, поставил под треком мое имя. Как доверчиво публика относится к тому, что написано «на заборе».

«Мы сами себе создаем праздник каждый день»

— Как, где и с кем собираетесь отметить Новый год?

— С семьей и друзьями. Очень жаль, что не на сцене. Но и в этой ситуации есть своя прелесть.

— Поедете куда-то на праздник или потом, во время каникул?

— Во время каникул в нашем подольском Центре детского театрального творчества «Синяя птица» будут рождественские посиделки. И еще проведу время со своими внучатами.

— Какие дальнейшие планы? Рабочие, личные?

— В ожидании снятия запретов и ограничений с концертов и массовых мероприятий. Пандемическая шизофрения зашкаливает. Снять маску – просто главная мечта!

— Какой ваш любимый праздник в году?

— Для артистов праздники — это обычно рабочие дни. Они, конечно, все любимые, особенно когда гонорар приходит! Но когда есть возможность путешествия и открытия чего-то нового — это лучшие моменты жизни. Праздник создаем мы себе сами каждый день, в котором живем!

— Как считаете, оливье должен быть с колбасой или курицей? Из-за этого вопроса люди в социальных сетях сломали миллион копий. Как и обсуждая идеальный рецепт борща.

— Оливье — это француз, импозантный и интеллигентный! А уж с колбасой он будет или с крабами — вообще неважно! Лучше с шампанским и при «бабочке». Общение и атмосфера составляют суть праздника, а есть можно хоть ржаную горбушку. А идеальный рецепт борща мне известен. Это семейная тайна — передается по наследству.

— Какое у вас самое любимое блюдо? Готовите ли сами и любите ли это делать?

— Любимое блюдо — то, которое я готовлю для любимых людей. Это всегда импровизация!

— Пожелайте что-нибудь нашим читателям на Новый год.

— Вся наша непростая жизнь, чем дальше, тем больше осложняющаяся, ожесточает сердце. Наша способность философски и с иронией взглянуть на нее — огромная благодать и спасение! Нельзя допустить, чтобы наши низменные страсти победили дух. А дух наш в национальной русской традиции всегда полон добра, благородства и любви. Давайте же это беречь и умножать. И будет нам счастье! Мы сами его кузнецы.

Ранее другой участник телепроекта «Суперстар! Возвращение!», экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин, в эксклюзивном интервью рассказал ФАН о творческом пути и своем участии в программе.