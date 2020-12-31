Модный русский дизайнер Юлия Рубан рассказала, как стильно встретить Новый год

Основательница популярного отечественного бренда одежды Юлия Рубан поделилась советами с читателями ФАН. Что надеть, как причесаться и какие тренды нас ждут в следующем году — читайте в нашем эксклюзивном интервью.

Домашняя вечеринка не повод отказываться от шикарных нарядов, считает Юлия Рубан. Ведь ощущение праздника начинается именно с внешнего вида. Дизайнер советует выбирать металлические оттенки: серебро или золото. А вот красную одежду лучше оставить в шкафу, чтобы случайно не раздразнить быка.

«Даже если вы дома, это все равно повод нарядится. Я бы предложила что-то с блеском, переливающиеся платья», — говорит Юлия Рубан.

Не забудьте о балансе. Яркие платья требуют скромной прически. Гладкий пучок или распущенные волосы — этого достаточно, чтобы подчеркнуть естественную красоту. С украшениями тоже лучше соблюдать меру. Выбирайте одно массивное колье или серьги.

«Что-то одно, но массивное. Для меня это крупные серьги, я буду в таких встречать Новый год. Если кому-то нравится, можно крупное колье, но тогда нужно волосы распустить», — рассказала дизайнер.

Поделилась Юлия и новогодними предсказаниями. Главный тренд следующего сезона — абсолютная женственность. Дизайнер советует спрятать подальше грубые ботинки и объемные свитера. На январских распродажах ищите платья и вещи, подчеркивающие фигуру, тогда весь год вы точно будете в тренде.