Модный русский дизайнер Юлия Рубан рассказала, как стильно встретить Новый год

Основательница популярного отечественного бренда одежды Юлия Рубан поделилась советами с читателями ФАН. Что надеть, как причесаться и какие тренды нас ждут в следующем году — читайте в нашем эксклюзивном интервью.
Домашняя вечеринка не повод отказываться от шикарных нарядов, считает Юлия Рубан. Ведь ощущение праздника начинается именно с внешнего вида. Дизайнер советует выбирать металлические оттенки: серебро или золото. А вот красную одежду лучше оставить в шкафу, чтобы случайно не раздразнить быка.
«Даже если вы дома, это все равно повод нарядится. Я бы предложила что-то с блеском, переливающиеся платья», — говорит Юлия Рубан.
Не забудьте о балансе. Яркие платья требуют скромной прически. Гладкий пучок или распущенные волосы — этого достаточно, чтобы подчеркнуть естественную красоту. С украшениями тоже лучше соблюдать меру. Выбирайте одно массивное колье или серьги.
«Что-то одно, но массивное. Для меня это крупные серьги, я буду в таких встречать Новый год. Если кому-то нравится, можно крупное колье, но тогда нужно волосы распустить», — рассказала дизайнер.
Поделилась Юлия и новогодними предсказаниями. Главный тренд следующего сезона — абсолютная женственность. Дизайнер советует спрятать подальше грубые ботинки и объемные свитера. На январских распродажах ищите платья и вещи, подчеркивающие фигуру, тогда весь год вы точно будете в тренде.
«Я считаю, после определенного кризиса, как это всегда бывает, женщинам хочется расцвести и показать свою женственность и уязвимость. Поэтому, думаю, мы должны вернуться к женственности в следующем году», — считает дизайнер.