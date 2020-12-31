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Модный русский дизайнер Юлия Рубан рассказала, как стильно встретить Новый год

Модный русский дизайнер Юлия Рубан рассказала, как стильно встретить Новый год

Основательница популярного отечественного бренда одежды Юлия Рубан поделилась советами с читателями ФАН. Что надеть, как причесаться и какие тренды нас ждут в следующем году — читайте в нашем эксклюзивном интервью.

Домашняя вечеринка не повод отказываться от шикарных нарядов, считает Юлия Рубан. Ведь ощущение праздника начинается именно с внешнего вида. Дизайнер советует выбирать металлические оттенки: серебро или золото. А вот красную одежду лучше оставить в шкафу, чтобы случайно не раздразнить быка.

«Даже если вы дома, это все равно повод нарядится. Я бы предложила что-то с блеском, переливающиеся платья», — говорит Юлия Рубан.

Не забудьте о балансе. Яркие платья требуют скромной прически. Гладкий пучок или распущенные волосы — этого достаточно, чтобы подчеркнуть естественную красоту. С украшениями тоже лучше соблюдать меру. Выбирайте одно массивное колье или серьги.

«Что-то одно, но массивное. Для меня это крупные серьги, я буду в таких встречать Новый год. Если кому-то нравится, можно крупное колье, но тогда нужно волосы распустить», — рассказала дизайнер.

Поделилась Юлия и новогодними предсказаниями. Главный тренд следующего сезона — абсолютная женственность. Дизайнер советует спрятать подальше грубые ботинки и объемные свитера. На январских распродажах ищите платья и вещи, подчеркивающие фигуру, тогда весь год вы точно будете в тренде.

«Я считаю, после определенного кризиса, как это всегда бывает, женщинам хочется расцвести и показать свою женственность и уязвимость. Поэтому, думаю, мы должны вернуться к женственности в следующем году», — считает дизайнер.

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