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Ливийская НКО опубликовала статистику военных рейсов из Турции

Ливийская НКО опубликовала статистику военных рейсов из Турции

Триполи, 31 декабря. Некоммерческая организация «Сильфиум» подсчитала общее количество военных рейсов между Турцией и Ливией в 2020 году.

На официальной странице в Facebook специалисты опубликовали статистику по функционированию воздушного моста из Анкары и Дохи (Катар) на территорию североафриканского государства в период с середины марта по 30 декабря текущего года.

Согласно графику, общее количество военных грузовых авиарейсов с турецких баз в западную Ливию составило 172. Самолеты Lockheed C130 и Airbus A400M ВВС республики совершили 105 полетов. ИЛ-76 Правительства национального согласия — 61 вылет, а Boeing C17 ВВС Катара осуществили шесть перелетов.

Примечательно, что женевские соглашения о режиме постоянного прекращения огня в Ливии, подписанные Совместным военным комитетом 23 октября 2020 года в столице Швейцарии, не сильно повлияли на работу воздушного моста между Анкарой и Триполи.

Количество рейсов военных Airbus A400M после утверждения документа достигло 40. Стоит добавить, что в данную статистику не включены перевозки сирийских наемников самолетами гражданской авиации, а также переброску военной техники по морю. Последние действия нарушают оружейное эмбарго Совета безопасности ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий транспортный самолет разгрузился на ливийской авиабазе Аль-Ватыя. Эту информацию подтвердил местный житель через социальную сеть Facebook.

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