Полиция Турции расследует смерть немецкого туриста в канун Нового года

Анталья, 31 декабря. Турист из Германии обнаружен мертвым в отеле популярного курорта Турции, пишет Sahab.

Инцидент произошел в гостинице на улице Гюзелялы Каддези в Сарай Махаллези. 77-летний Зохир Т. приехал в Аланью для празднования Нового года. В результате до 2021 года он так и не дожил. Его тело обнаружили уборщицы в закрытом номере.

На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи. Медики попытались реанимировать иностранного гостя, но не получилось. Они констатировали смерть мужчины.

Тело туриста направили в морг для установления точной причины инцидента. Специалисты взяли необходимые образцы для проведения экстренного теста на COVID-19. В стране действует карантин в связи с большим количеством больных. Ежедневно в медучреждения республики обращаются порядка 30 тысяч человек с симптомами заболевания.

По факту смерти немецкого туриста начато расследование. Решается вопрос о закрытии гостиницы из-за гибели гостя при необъяснимых обстоятельствах. Не исключено, что мужчина скончался от коронавирусной инфекции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство Турции слишком поздно ввело ограничительные меры для сдерживания пандемии. Это привело к росту числа летальных исходов из-за COVID-19 до 246 человек в сутки.