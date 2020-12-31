Эксперт рассказал о методах влияния России на геополитические процессы в центре Африки

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников дал оценку перспективам развития Центральноафриканской Республики и её отношений с Российской Федерацией после выборов президента и депутатов Национальной Ассамблеи, состоявшихся 27 декабря 2020 года.

Отвечая на вопросы корреспондента ФАН, эксперт отметил, что в случае победы действующего президента Фостен-Арканжа Туадера, ситуация в ЦАР не претерпит коренных изменений. В настоящий момент у страны нет ресурсов для интенсивного экономического роста. В то же время незаконные вооружённые формирования понесли тяжёлые потери и вряд ли смогут в краткосрочной перспективе повлиять на внутреннюю обстановку в ЦАР. Республика продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Россией, обеспечивая ей надёжный форпост в самом центре Африки. Он также подчеркнул, что активная помощь, которую РФ предоставила ЦАР непосредственно перед выборами, значительно укрепила позиции нашей страны в центральноафриканском регионе.

Одним из ключевых достижений действующего президента ЦАР являются мирные соглашения, которые были подписаны представителями наиболее крупных вооружённых группировок в столице Судана 28 августа 2020 года. Но за неделю до дня голосования мятежники образовали новую коалицию, которая не смогла сорвать выборы, но поставила крест на ранее достигнутых договорённостях.

«Мы должны понимать, что подобная ситуация не является уникальным для ЦАР явлением. Схожие события можно наблюдать в большинстве африканских стран, которые не отличаются политической стабильностью. На данный момент в республике существует достаточно сильная центральная власть, которая доказала, что может отстаивать свои интересы не только дипломатическими методами, но и при помощи оружия. С другой стороны, есть антиправительственные группировки и террористические банды, действия которых в большинстве случаев продиктованы обстановкой или сиюминутными интересами», – заявил Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, долгий и прочный мир не придёт в Центральноафриканскую Республику до тех пор, пока вся её территория не будет свободна от террористических группировок и вооруженных бандформирований, оправдывающих своё существование религиозными взглядами, или умело использующих этнические конфликты. Такой сценарий будет возможным только при наличии в стране централизованной власти, сильной армии и прочных союзнических отношений с крупными геополитическими игроками. Россия помогла сделать ЦАР первый шаг на пути к этому, и по прошествии всеобщих выборов мировое сообщество пристально следит за развитием событий.