Мюзикл, 3D mapping-шоу и фейерверк: что ждет Махачкалу на Новый год

Махачкала, 31 декабря. Новый год жители и гости дагестанской столицы смогут встретить на центральной площади города просмотром мюзикла, 3D mapping-шоу и выступлений детских творческих коллективов. Эти и другие мероприятия пройдут с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора, заверили журналистов в администрации Махачкалы.

Уже в 18.00 на площади имени Ленина начнется трансляция детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати». Посмотреть театрализованное представление будет также возможность в это же время 1 и 2 января.

После окончания мюзикла в 21.00, а затем и в 23.45 махачкалинцы станут свидетелями 3D mapping-шоу, в ходе которого на здание республиканского правительства будут проецироваться различные объемные изображения. Премьера шоу уже состоялась 27 декабря, представления продлятся до 2 января. По заверению городских властей, это шоу стало самым масштабным на Северном Кавказе.

«По масштабности шоу станет самым крупным и красочным на всем Северном Кавказе. Оно будет радовать махачкалинцев и гостей столицы неделю – с 27 декабря по 2 января», – уточнили в администрации.

За пять минут до полуночи на большом экране, установленном на центральной площади, всем собравшимся покажут новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Ровно в полночь состоится праздничный фейерверк.

В первые новогодние дни в 18.00 и 19.00 на площади также будут демонстрировать 3D mapping-шоу и детский мюзикл. С 3 января программа дополнится выступлениями артистов махачкалинской детской филармонии и воспитанников школ искусств города.

«Кроме того, новогодняя атмосфера будет создана на территории всего города. Трансляции новогодних мероприятий будут организованы в парках и скверах», – добавили в столичной мэрии.

Там подчеркнули, что во время праздничных торжеств особое внимание будут уделено соблюдению требований надзорных органов по недопущению распространения коронавирусной инфекции.