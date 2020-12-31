Куда приведут торги Марокко за суверенитет над Западной Сахарой

Президент США Дональд Трамп в начале декабря 2020 года поддержал суверенитет Марокко над территориями Западной Сахары в Африке. В свою очередь королевство согласилось наладить дипломатические отношения с Израилем, признав еврейское государство.

Повстанцы фронта ПОЛИСАРИО против решения Вашингтона и настаивают на создании Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) рассмотрела ситуацию вокруг спорных территорий на западе Африки и определила возможные пути развития событий.

Принадлежность Западной Сахары

В середине XIX века территории африканского континента перешли под контроль ряда европейских стран, однако Вторая мировая война сильно повлияла на колонизаторов. Большинство из них вывели свои войска и оставили захваченные земли.

До 1953 года Западная Сахара оставалась под контролем Испании, но позже в регионе появилась новая военно-политическая организация — Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО). Повстанцы при поддержке Алжира выступали за предоставление двум районам независимости, причем сразу же взяли курс на вооруженную борьбу.

Спустя несколько лет Мадрид решил оставить свои колонии и вывел войска. Им на смену пришли солдаты Марокко и Мавритании, которые оккупировали соседние земли. Боестолкновения продолжались вплоть до 1991 года, когда представители Рабата и ПОЛИСАРИО при посредничестве ООН подписали соглашение о перемирии. В этот промежуток времени власти Нуакшот прекратили гонку за влияние в регионе. Их позиции заняли боевые группы Рабата, назвав эти территории «Южной провинцией».

В рамках документа жителям Западной Сахары предоставили возможность определить дельнейшую судьбу принадлежности этих земель посредством референдума. Планировалось, что он состоится в 1992 году, однако из-за разногласий о том, кто сможет принимать в нем участие, голосование так и не состоялось. Повстанцы обвиняли королевство в отправке в Западную Сахару тысяч переселенцев с целью уравновесить голоса коренного населения и склонить результат в свою пользу.

В последствии Марокко отказалось поддерживать идею всенародного опроса, заявив, что согласится предоставить только автономию в составе государства.

Международная поддержка

В настоящий момент Рабат контролирует около 80 процентов Западной Сахары. Остальные 20 процентов, большая часть из которых пустыня, отошли повстанцам. Примечательно, что на границе возведена бетонная стена, не позволяющая сторонам вести прямые боестолкновения.

Последние почти 30 лет международное сообщество придерживалось нейтралитета в вопросе принадлежности спорных территорий. Представители ООН, как и 117 из 194 государств мира, до сих пор не признают независимость Сахарской Арабской Демократической Республики, также, как и суверенитет Марокко над этими землями.

Несмотря на это, нашлись и те, кто поддержали конфликтующие стороны в Западной Сахаре. Так, Аргентина и еще шесть стран встали на сторону САДР, а Франция и еще 19 держав согласились с планом по созданию автономии в регионе. Стоит заметить, что 45 государств, включая Россию, выступают за право народа на самоопределение.

Конец перемирия

Мирное соглашение между претендентами на спорные территории просуществовало 29 лет. Официально оно прекратило свое действие 14 ноября 2020 года, когда генеральный секретарь ПОЛИСАРИО Брагим Гали объявил об окончании соблюдения режима прекращения огня с Марокко. Он обвинил королевские вооруженные силы (КВС) в нарушении перемирия и заявил о возобновлении войны.

Несмотря на разрыв договора, повстанцы не пытаются предпринимать серьезных наступлений на земли, контролируемые Рабатом. Не исключено, что громкое заявление борцов за независимость призвано обратить внимание международного сообщества на ситуацию в Западной Сахаре.

Представители ПОЛИСАРИО надеются на поддержку мировых держав с целью оказать давление на Марокко, вынудив королевство вывести войска с оккупированных территорий.

Марокко налаживает связи

В первую очередь на окончание перемирия обратил внимание Вашингтон. Недели не прошло, как во время быстрого визита совместной американской и израильской делегации в Рабат стороны подписали четыре соглашения, среди которых прямое авиасообщение между Марокко и Израилем, управление водными ресурсами, подключение финансовых систем и договоренность об отказе от виз для дипломатов.

Президент США Дональд Трамп в конце встречи поддержал суверенитет королевства над Западной Сахарой. По итогам сделки Штаты заявили о размещении там виртуального консульства.

После этого «техническая» делегация Рабата прибыла в Иерусалим для обсуждения уже достигнутых соглашений и подготовки почвы для скорой поездки расширенной миссии, которую, предположительно, возглавит Король Марокко Мухаммед VI. Точная дата визита пока неизвестна.

Мнение эксперта

В экспертном сообществе тем временем предполагают, что Рабат не станет спешить с полноценным возобновлением дипотношений с Тель-Авивом. Кроме того, что в Верховный суд королевства уже поступил иск группы адвокатов с требованием отменить сделку с Израилем, в Марокко рассматривают вероятность отказа новой администрации США от соглашений.

Так, например, исполнительный директор Вашингтонского Института ближневосточной политики (WINEP) Роберт Сатлофф в комментарии изданию Haaretz заявил, что дипломаты королевства еще не скоро приедут в столицу еврейского государства. Они ждут решения Байдена по суверенитету Марокко над спорными территориями.

«Я подозреваю, хотя никто не говорил об этом публично, что марокканцы воздержатся от каких-либо дополнительных шагов в направлении установления полноценных дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока не станет ясно, что команда Байдена подтверждает признание Западной Сахары», — считает эксперт.

Роберт Сатлофф добавил, что у новой администрации США есть несколько вариантов действий в отношении королевства и спорных территорий. Они могут признать решение Трампа, отменить его, приостановить или частично выполнить.

Возможный исход

Однако итоговое решение Штатов в действительности вряд ли сильно скажется на ситуации вокруг Западной Сахары. За прошедшие десятилетия власти Рабата провели колоссальную работу по налаживанию дипломатических отношений с соседними странами. С конца 2019 года более 16 держав признали право королевства находиться на спорных территориях и согласились открыть консульства. Так, 20 ноября 2020-го король Иордании Абдулла II провел телефонный разговор с президентом Марокко Мухаммадом VI и заявил, что готов разместить свое диппредставительство в Эль-Аюне.

Появление иностранных ведомств на спорных землях может негативно сказаться на планах ПОЛИСАРИО добиться независимости САДР. Мало кто захочет испортить дружественные отношения с таким количеством государств. Последней надеждой повстанцев является Алжир, который уже рассматривал возможность активизировать свои силы против королевства.

Чиновники и представители СМИ даже развернули большую кампанию, призывая изменить конституцию североафриканской страны. Одним из главных пунктов поправок стала возможность отправлять правительственные войска за пределы государства, например, в Западную Сахару. Однако явка на референдум оказалась слишком низкой, гражданам не понравилось предложение воевать за границей.

Исходя из вышеперечисленного можно прийти к выводу, что ситуация в Западной Сахаре в ближайшем будущем останется неизменной. Марокко продолжит заручаться поддержкой все большего количества стран. При этом ПОЛИСАРИО вряд ли сможет помешать планам королевства, так как не имеет достаточной огневой мощи для продолжительной войны с КВС. Тем более без необходимой поддержки со стороны международного сообщества.