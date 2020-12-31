Озвучивший коня Юлия актер назвал главное отличие нового мультфильма о богатырях

Москва, 31 декабря. Российский режиссер-мультипликатор и актер Дмитрий Высоцкий в беседе с ФАН назвал мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» лиричным. В новой части цикла о приключениях трех богатырей он озвучивает главного героя — полюбившегося многим зрителям говорящего коня Юлия, спутника российских богатырей. Мультфильм выходит на российские экраны 31 декабря.

Актер озвучивает обаятельного коня с первого мультфильма серии — «Алеша Попович и Тугарин Змей». По его мнению, десятая, юбилейная часть франшизы полностью сохранила дух и настроение предыдущих мультфильмов.

«По настроению он ничем не хуже, чем предыдущие девять частей, — отметил Высоцкий. — Постоянное веселье, скачки, радость и, конечно же, добро побеждает зло».

Несмотря на неизменную атмосферу эпопеи о приключениях богатырей, новый анимационный фильм сможет увлечь зрителей свежими сюжетными поворотами.

«Тут есть одно отличие — в этот раз добавилась лирическая линия, — сообщил актер. — Она касается как раз коня Юлия. По поводу его душевной, сердечной ноты как раз и завязался весь сыр-бор».

В трейлере мультфильма конь Юлий описывается как «дерзкий, влюбленный, решительный». Дмитрий Высоцкий в чем-то согласен с такой характеристикой своего персонажа.

«Да, это дополнительные эпитеты, которые к нему можно добавить помимо того, что он по-прежнему трусливый, нахальный, глуповатый и временами нерешительный, — выразил свое мнение собеседник ФАН. — Но вот рыцарство в этот раз в нем проснулось, это правда».

Актер уклонился от ответа на вопрос о продолжении истории про коня Юлия.

«Вот это совершенно скрыто от нас — от коней, князей, — шутит Высоцкий. — Этого мы не знаем. Мы видим только новый сценарий и радуемся потом».

Собеседник ФАН признался, что очень обрадовался решению сделать отдельный мультфильм про харизматичного коня.

«Мне кажется, что Юлий настолько важный в этой кинофраншизе персонаж, что не грех, конечно, поговорить о нем отдельно, — считает актер. — Это давно надо было сделать, я очень этому рад».

Ранее Министерство культуры РФ назвало мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» одним из самых ожидаемых фильмов в новогодние праздники.