BLM порождает чудовищ: банда афроамериканцев устроила погром накануне Нового года

До Нового года осталось чуть более суток, и, похоже, чернокожее население снова взялось за старое — в последний день года несколько афроамериканцев решили устроить беспорядки, от которых снова пострадало белое население Америки. Сегодня в штате Нью-Йорк полиция арестовала 15-летнего подростка, участвующего в погромах, которые устроила банда мотоциклистов на Манхэттене. Они разбили шикарную BMW в центре города — на Пятой авеню.

В правоохранительных органах личность молодого человека не раскрыли, так как юноша несовершеннолетний. Некоторые источники сообщают, что в погромах на Манхэттене всего задействовано было 25 человек, шесть из которых совершили нападение на дорогой автомобиль Макса Торговника. Пять подростков до сих пор находятся в розыске.

Пострадавший рассказал, что он и его 70-летняя мать ехали на работу к отцу, но по пути встретили разъяренных подростков. Преступники окружили BMW, после чего принялись наносить удары по машине руками и ногами, один из них разбил лобовое стекло автомобиля, ударив по нему мотоциклом.

Торговник вспоминает, что, когда байкеры запрыгнули на капот машины и разбили лобовое стекло, он подумал, что они хотели угнать его автомобиль.

«В тот момент я боялся, что они выкинут нас и сядут за руль машины. Моя мать набрала 911 и отчаянно кричала: «Мы умрем, они убьют нас», — сказал пострадавший в интервью Post Wednesday.

Ранее ФАН сообщал о том, что представители Демократической партии и активисты движения Black Lives Matter (BLM) потребовали от Джо Байдена принятия закона The BREATHE act, согласно которому афроамериканцы и чернокожие иммигранты получат всевозможные права и непомерные привилегии, каких, например, нет у белых американцев.