Россию ждет время побед: Роман Носиков поздравил читателей ФАН с 2021 годом

Уважаемые читатели!

Уходящий 2020 год мы будем провожать не как прочие года в нашей жизни. Такого радостного улюлюканья, раздающегося по планете каждый час одновременно с приходящей в очередной часовой пояс полночью, предполагаю, наша планета не слышала никогда.

Нам есть что припомнить этому году.

Безвременно ушедшие от нас люди, которые еще долго могли бы оставаться с нами.

Рухнувшие бизнесы и погибшие рабочие места.

Масочно-перчаточный режим, потные лица, тяжелое дыхание.

Непривычная для многих удаленная работа и столь же непривычная удаленная учеба для наших детей.

И конечно, постоянный страх за наших стариков.

В этом году вообще было много страха. Много агрессии, много непонимания, много слез.

Но было и другое. Несмотря на бушующую пандемию, наша страна трудилась, училась, творила новое. Спускала ледоколы, испытывала новые самолеты и новые двигатели. Запускала новые ракеты.

Пандемия напомнила не только о том, что все мы смертны, но и что рядом с нами — люди, которые всегда готовы встать между смертью и нами. Это наши врачи.

Бой, который они дали болезни и смерти в красных зонах по всей стране, еще только предстоит оценить. Но уже сейчас можно сказать, что наши врачи — достойные наследники тех, кто дрался со смертью под Сталинградом и на Курской дуге.

Пандемия показала, что у нас есть настоящие ученые, которые могут бороться за нас с болезнью оружием знания и технологий. Они разработали не одну, а минимум три вакцины для борьбы с заразой.

Пандемия показала не только то, что все мы уязвимы и всего-навсего люди, но и то, что мы можем заботиться друг о друге, выручать друг друга. Потому что мы — люди. От обычного «дать взаймы» — до планомерной и бескорыстной работы в рядах волонтеров.

Будет ли следующий год легче?

И не мечтайте! Следующий год легче не будет. Но он будет намного, намного лучше. Он будет более радостным. Потому что это будет год не только терпения и труда, но и заслуженных побед.

В 2021 году нас ждет все та же еще не побежденная пандемия, а еще — санкции и провокации, зависть и ненависть. С другой стороны, для зависти нашим врагам будет достаточно реальных причин.

А еще в 2021 году с нами останутся наши врачи и ученые. И — мы. В наступающем году друг у друга будем мы.

И это дает нам надежду на то, что все будет как надо.