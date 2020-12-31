Камчатка и Чукотка первыми услышали поздравление Владимира Путина с Новым годом

Петропавловск-Камчатский, 31 декабря. Два российских региона уже встречают Новый год. Праздник пришел в дома жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Здесь главный праздник страны наступил в 15:00 по московскому времени (полночь по местному). По традиции за пять минут до боя курантов перед гражданами с новогодним обращением выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подвел итоги уходящего года, озвучил приоритеты на ближайшие 12 месяцев и сердечно поздравил сограждан. Политик поблагодарил жителей за единение, которое помогло России «быть одной большой семьей».

Федеральное агентство новостей ранее писало, что президент РФ стал самой упоминаемой персоной в отечественных СМИ за 2020 год. Второе место занял его американский коллега Дональд Трамп.