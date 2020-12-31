Милана Тюльпанова рассказала ФАН, что не верит в новогодние приметы

Светская дива Милана Тюльпанова всегда тщательно подбирает образы для своих выходов. Но Новый год звезда собирается встретить в тихой домашней обстановке с детьми и близкими. Никаких шумных компаний, дизайнерских нарядов и фейерверков.
«Мы будем отмечать за городом с семьей и друзьями. Никаких ярких образов и нарядов не будет. Будет семейная обстановка. Я не придерживаюсь никаких установок насчет того, в чем встречать Новый год и какую еду ставить на стол», — рассказала ФАН Милана Тюльпанова.
Однако ребенка Милана поздравила как полагается. Заказала Деда Мороза и Снегурочку, которые вручили малышу подарки. Сам праздник звезда планирует отмечать в загородном доме. Устраивать масштабные вечеринки во время пандемии Милана считает неуместным. Впрочем, для своих подписчиков в Instagram она пообещала сделать исключение и порадовать их праздничным контентом.
«Возможно, будем по традиции писать на салфетках желания, сжигать и бросать в шампанское. Я, конечно, в такие поверья не особо склонна верить, но ради контента можно», — говорит Милана.