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Как встретили Новый год в разных странах мира: прямая трансляция

Как встретили Новый год в разных странах мира: прямая трансляция

Новый год встречают с размахом во всем мире. Окончание этого года с нетерпением ждет все население планеты. Проводы старого года и встреча нового неизменно вызывают трепет у каждого, независимо от возраста. Неважно, каким выдался уходящий год, Новый, 2021 год, дарует надежду на будущие свершения и успехи. Как встречают Новый год в разных городах и странах мира — в прямой трансляции ФАН.

Первыми Новый год встретили Республика Кирибати на островах Лайн и островное государство Самоа, где время на 14 часов опережает гринвичское. Самый большой из островов Лайн — Остров Рождества. В Москве в это время 13:00.

Через час после Кирибати и Самоа Новый год приходит и в Новую Зеландию, Фиджи и на острова Тонга.

Самыми первыми в России встречают Новый год жители Камчатки и Чукотки. Праздник здесь начинается в 15:00 по московскому времени. Новый год уже наступил и на Маршалловых островах, в Науру, Тувалу, а также на части Кирибати и острова Норфолк.

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