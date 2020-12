Как встретили Новый год в разных странах мира: прямая трансляция

Новый год встречают с размахом во всем мире. Окончание этого года с нетерпением ждет все население планеты. Проводы старого года и встреча нового неизменно вызывают трепет у каждого, независимо от возраста. Неважно, каким выдался уходящий год, Новый, 2021 год, дарует надежду на будущие свершения и успехи. Как встречают Новый год в разных городах и странах мира — в прямой трансляции ФАН.

Первыми Новый год встретили Республика Кирибати на островах Лайн и островное государство Самоа, где время на 14 часов опережает гринвичское. Самый большой из островов Лайн — Остров Рождества. В Москве в это время 13:00.

WELCOME TO #2021 KIRIBATI



May your land be blessed of the Lord IJMN. Amen



HAPPY #NEWYEAR #GodsPrayerRoom @cheridouglas pic.twitter.com/W8Pczmy8yb