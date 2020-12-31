Если говорить о Турции, то у многих эта страна ассоциируется исключительно с пляжным и ленивым отдыхом. Однако это далеко не так. Ведь Турция — это прекрасная и яркая страна, которая поражает туристов своим колоритом, культурой, вкуснейшими блюдами и потрясающими пейзажами. И если вы задались целью исследовать эту страну, то однозначно советуем начать свое путешествие со Стамбула. Ну и, конечно, мы предлагаем вам ненадолго здесь задержаться и узнать, что же можно посетить в Стамбуле за несколько дней самостоятельно.

День первый

Предлагаем разделить наш обзор на три главы, каждая из которых будет соответствовать одному дню. Хоть трех дней для полноценного отдыха мало, все же за это время можно изучить самые любопытные и яркие уголки города. Однако прежде чем приступать непосредственно к рассказу о достопримечательностях, мы советуем позаботиться о деталях вашего путешествия. А именно о жилье, транспорте, посещении музеев и питании.

Чтобы не терять много времени на дорогу, советуем искать квартиры и отели в таких районах, как Султанахмет, Эминеню, Аксарай или Лалели. Их расположение позволяет быстро и беспроблемно добраться до исторических мест, а цены на аренду жилья здесь довольно демократичные.

Для более удобного передвижения по городу приобретите IstanbulKart. Эти карты можно приобрести в автоматах, которые стоят в аэропорту. В использовании они довольно просты — вы их пополняете и спокойно «катаетесь» по городу. Чем-то напоминает проездные в Москве.

Когда вы решите совершить первую вылазку в музей, то сразу поймете, что туристов в этом городе огромное количество. Из-за огромной очереди вы простоите у музея в лучшем случае пару часов. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, мы вам советуем купить музейную карту Museum Pass Istanbul. С ней вы сможете не только с легкостью пройти в десять городских музеев, минуя все очереди, но и освободите себя от обязанности постоянно покупать талончики на посещение культурных мест. Несмотря на то, что цена немного кусается, карта все равно стоит этих денег.

И, конечно же, еда — куда же без нее? Вы, конечно, можете «шикануть» и устроить себе гастротур по самым знаменитым ресторанам, но не менее вкусные и интересные блюда можно приобрести в небольших кафе или у лоточников на улице.

Что ж, приступим. В первый день советуем вам посетить:

Голубую мечеть;

музей мозаики;

площадь Султанахмет;

мечеть Соколлу Мехмед-паши.

О каждом месте понемногу.

Голубую мечеть не зря так прозвали — ее отличает небесно-голубой оттенок и наличие шести минаретов вместо привычных четырех. Обязательно загляните внутрь, ведь там скрывается роскошное убранство, которое всех поражает своей изысканностью. Цветочные орнаменты, колонны, мозаики и огромное пространство точно не оставят вас равнодушными. В промежутках между проведением молитв в мечеть можно попасть бесплатно, однако заранее продумайте свой гардероб и учтите, что одежда должна быть закрытой. В противном случае вас либо не пустят, либо заставят воспользоваться общественными вещами.

Далее пробираемся в музей мозаики. Кстати, тут-то вам и пригодится заранее приобретенная музейная карта! Место действительно необыкновенное, ведь в VI веке здесь поблизости располагался роскошный константинопольский дворец. И несмотря на то, что со временем он был разрушен, до нас дошли великолепно сохранившиеся мозаики. Так что всем, кто хочет лицом к лицу оказаться с настоящей древностью, точно нужно посетить это место.

Не обделите вниманием и одну из главных площадей Стамбула — Султанахмет. Тут дайте волю своему воображению и представьте, как вы гуляете по Византии. Знаменитая колонна когда-то была частью огромного ипподрома, от которого, к сожалению, остались лишь руины.

А если вы хотите побывать в том месте, куда из рая упали камни, то вам прямиком в мечеть Соколлу Мехмед-паши. Это место примечательно тем, что именно здесь располагаются четыре части черного камня Хаджар аль-асвад из Мекки, которые являются для местного населения священными. Почему они черные? Да потому что, согласно легенде, они упали на землю из рая и пропитались грехами людей. В самой мечети царит спокойствие и некое сладкое таинство. Попасть внутрь не всегда выходит, но не стоит расстраиваться, ведь вокруг здания расстилается прекрасный зеленый сад, где можно устроить прогулку.

День второй

Второй день предлагаем уделить походам по музеям. И как мы говорили ранее, музейная карта действует не везде, а значит, чтобы избежать наплыва туристов и огромных очередей, лучше проснуться пораньше. Во второй день мы советуем вам посетить:

дворец Долмабахче;

музей Пера;

музей Галаты Мевлевиханеси;

башню Галата.

Расскажем о каждом из этих мест.

Дворец Долмабахче был возведен в XIX века. Его владелец на тот момент так устал от традиционных архитектурных стилей, поэтому в замке «намешаны» и барокко, и рококо, и даже неоклассицизм. Замок прекрасен и внутри: его роскошное убранство больше напоминает французский изысканный дворец, ведь тут преобладают изделия из мрамора, фарфора и хрусталя, а вот привычных восточных атрибутов вы не увидите. Другими словами — место весьма необычное и колоритное. Учтите, что на исследование замка и его территории у вас уйдет уйма времени.

Тем, кто хочет взглянуть на художественные творения турецко-османских художников, советуем посетить музей Пера. Тут представлены не только работы национальных художников, но и европейских. Помимо картин, вы увидите мозаики, керамические изделия, дошедшие до нас из самых разных времен и редкие фотографии. Только в понедельник в музей вы не попадете — увы, выходной.

Уникальные коллекции музыкальных инструментов и древних произведений искусства обосновались в музее Галаты Мевлевиханеси. Но это не самая увлекательная часть культурной программы, ведь именно в этом месте вы сможете увидеть крутящиеся дервиши в исполнении мужчин в белых одеждах. Зрелищные шоу длятся порядка 40 минут!

Совсем недалеко от музея находится Галатская башня. Поскольку ее высота составляет 67 метров, с башни открывается потрясающий вид на город. Вечером здесь можно заказать столик провести время в романтической обстановке, а можно и сходить на дискотеку. И все в одном месте.

День третий

Третий день в Стамбуле можно выделить на поиски идеальных подарков и сувениров. Так что мы нашли ответ на вопрос для тех, кто думает, что же привезти из Стамбула. И в этом вам помогут местные рынки. Расскажем вас о паре любопытных мест:

гранд-базар;

египетский рынок;

парк Миниатюрк;

водная прогулка по Босфору.

Гранд-базар называют одним из самых крупных рынков мира. Чего вы здесь только не увидите — кафе, рестораны, банки, фонтаны, жилые помещения и даже захоронения. Это место стало своего рода мини-городом в Стамбуле. Площадь рынка уже давно «перевалила» за отметку в 30 тысяч квадратных метров, поэтому обойти его полностью даже пытайтесь. Да и с покупками советуем не спешить, поскольку цены в здешних торговых точках сильно завышены. Просто присмотритесь к чему-то конкретному и попытайтесь найти эту вещь в других местах. Ну, а находясь здесь, просто наслаждайтесь атмосферой.

За диковинными приправами, различными фруктовыми смесями, интересными специями и парочкой ярких кадров советуем съездить на египетский рынок. Название за ним закрепилось в давние времена, когда основную часть специй привозили из Египта. Тут для себя что-то отыщет даже самый придирчивый гурман. Кроме специй на рынке можно найти изделия из текстиля и керамики, что отлично подойдет на роль подарка.

Если гулять уже нет сил и хочется поскорее посмотреть все главные достопримечательности Стамбула, то обязательно загляните в парк Миниатюрк. Это миниатюрный город, где вы сможете почувствовать себя настоящим великаном, прогуливающимся по улицам города. Модели мечетей, дворцов, жилых зданий и даже маленькая железная дорога — все это располагается на площади 60 тысяч квадратных метров. Всегда за пару часов вы сможете разглядеть город в мельчайших деталях!

Отдохнуть от дневных прогулок и расслабиться можно на яхте. В наши дни туристические агентства предлагают туры на любой вкус — это может быть романтическая программа с вкусным ужином и красочным представлением, либо интересная экскурсия в сопровождении русского гида или дельфинов. В любом случае выбирать только вам. Цена полностью зависит от кораблика и пакета предоставляемых услуг.

День четвертый

Мало кто знает, что Стамбул прекрасен не только снаружи. Нет, мы говорим не о зданиях, а о подземелье. Вы не ослышались — мы предлагаем вам спуститься ниже уровня асфальта и увидеть необыкновенную красоту подземной части города:

цистерны Феодосия;

цистерны Филоксена;

цистерны Базилика.

Цистерны раньше были крупными водохранилищами, которые сейчас представляют из себя культурные объекты. Так недалеко от площади Султанахмед можно найти цистерну Доброй воли, или Феодосию. Ее возведение датируется 443 годом, поэтому не заглянуть в такое древнее место попросту нельзя. Спустившись вы обнаружите, что это небольшой зал, с высоким сводчатым потолком, который удерживается резными колоннами. Подсветка, кирпичная кладка и рельеф на колонах создают особую таинственную атмосферу. Стоит отметить, что вход сюда совершенно бесплатный.

Совсем недалеко располагается цистерна Филоксена. Ее можно назвать ровесницей предыдущей, только вот судьба у нее была куда более трагичная. Сначала про нее забыли, потом превратили в свалку для отбросов. Только в 2002 году ее смогли полностью отреставрировать и открыть для посещений. Сейчас здесь располагается любопытный исторический музей.

Самой большой считается цистерна Базилика. Причем ее изюминка кроется далеко не в размере залов, а во внутреннем убранстве. Тут вы сможете увидеть голову Медузы Горгоны, 336 величественных колонн и различные архитектурные дополнения, которые при строительстве были завезены сюда из разных храмов. Хотим предупредить, что вход платный.

Как вы уже поняли, четырех дней для полного изучения Стамбула недостаточно. В этом городе занятие для себя можно найти и зимой и летом. Но даже самый короткий промежуток времени здесь можно провести ярко и незабываемо. Поэтому берите фотоаппараты, надевайте удобную одежду и исследуйте каждый уголок.