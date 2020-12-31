Как изменится жизнь россиян в 2021 году

Чиновников в России в наступающем году станет меньше, а для женщин появится более трехсот новых профессий. Перемены придут и в жизнь пенсионеров, и в работу предпринимателей. Граждан ожидают другой порядок расчета прожиточного минимума, новые налоги и перенос выходных.

ФАН составил подборку важных законов, которые заработают в стране в 2021 году и коснутся многих россиян.

Закон об удаленке

С 1 января вступают в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе.

Установлено, в частности, что удаленную работу можно выполнять как на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора), так и временно. При этом выполнение сотрудником своей трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы.

Женщины смогут быть капитанами

С 2021 года в России сокращается список запрещенных профессий для женщин: с 456 до 100. Минтруд определился с тем, на каких производствах, работах и должностях с вредными и опасными условиями труда ограничивается применение женского труда.

Например, это отдельные виды химического производства, подземных и горных работ, металлообработки, бурение скважин, добыча нефти и газа, черная и цветная металлургия, судостроение.

Сокращение госслужащих

В 2021 году, с 1 января по 1 апреля, штат государственных служащих будет уменьшен. Сотрудников федеральных министерств и их региональных подразделений ожидает сокращение на 5–10%. При этом высвобождаемые средства оставят в фондах оплаты труда для совершенствования системы материальной мотивации госслужащих.

Кроме того, для структурных подразделений в министерствах определены лимиты минимального количества сотрудников — не меньше 40 штатных единиц. Численность служб и агентств составит не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5 единиц, а самостоятельного отдела — не менее 10.

Налог на богатых

С нового года в России будет действовать прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 млн рублей. По новым правилам, с 1 января налоговая ставка будет в размере 13%, если сумма доходов за налоговый период менее или равна этой сумме. Доходы, превышающие 5 миллионов, будут облагаться по повышенной ставке 15%.

Полученные от дохода средства президент Владимир Путин предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Уведомление о размере будущей пенсии

Достигшие 45 лет россияне с 2021 года станут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии. Их будут отправлять автоматически через портал Госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет.

Гражданин сможет узнать, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем, в зависимости от уровня доходов. Это позволит заранее оценить свои пенсионные выплаты и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

Если у россиянина нет личного кабинета на портале Госуслуг или на сайте ПФР, он сможет получить необходимые сведения в отделении Пенсионного фонда.

Новые правила техосмотра

С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техническом осмотре. Они устанавливают новые правила и процедуры, основная задача которых — бороться с нелегальным выпуском диагностических карт.

Главное новшество: процедура техосмотра фиксируется с помощью фотографий. Для оформления диагностической карты нужно будет предоставить два снимка: до и после диагностики. Их вместе с координатами места съемки отправят в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Там же будут храниться сами диагностические карты.

Для внесения сведений о техосмотре эксперт-техник должен ставить электронную подпись.

31 декабря будет выходным

В 2021 году 31 декабря официально будет нерабочем днем. Правительство учло пожелания россиян, которые в октябрьском опросе ВЦИОМ выступили за объявление этого дня выходным.

Согласно документу, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Помимо этого, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Весной у граждан будет три праздничных дня в марте (6–8 числа) и шесть в мае (1–3 и 8–10 числа). Еще три выходных назначены на 12–14 июня, четыре — на 4–7 ноября.

Доходы по вкладам обложат налогами

Вклады в банках, которые превышают 1 миллион рублей, будут облагаться налогом. Согласно подписанному в апреле прошлого года президентом Путиным закону, НДФЛ в 13% будет взиматься не с депозита целиком, а лишь с накопленных процентов, если доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ.

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе данных от банков. Затем уведомление направят вкладчику, который придется оплатить только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

Рост тарифов ЖКХ

В среднем по России на 4–4,5% с 1 июля вырастут тарифы на оплату ЖКУ. Размер индекса отличается в разных регионах.

Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. В Москве рост составит 4,6%. Отметим, что плата за ЖКУ повышается в России ежегодно, однако она не может быть выше инфляции.

Кстати, с 1 января вновь начисляют пени и штрафы для неплательщиков. При этом их нельзя взимать задним числом, за период с апреля до декабря 2020 года, когда был введен мораторий из-за коронавируса.

С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля прошлого года. А если задолженность образовалась в период моратория, то есть шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки.

Повышение МРОТ

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь будут считать не от потребительской корзины, а от среднедушевого дохода граждан, МРОТ — от медианной заработной платы. Это сумма, относительно которой у половины граждан зарплаты выше, а у другой половины — ниже. При новом подходе МРОТ составляет 42% от указанной медианы.

Сумму будут устанавливать ежегодно, а методику — на пять лет, с дальнейшим пересмотром. В 2021 году МРОТ увеличится на 5,5% — до 12 792 рублей. Сейчас он составляет 12 130 рублей.