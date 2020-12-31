Узник тюрьмы «Марион»: Альгис Микульскис о Викторе Буте и позорном правосудии в США

В 2021 году исполнится 13 лет с момента ареста в Бангкоке российского бизнесмена Виктора Бута и 11 лет — его экстрадиции в США. О том, что сегодня происходит с заключенным одной из двух американских «тюрем супермаксимальной безопасности» — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

Сразу оговорюсь: я не собираюсь давать никаких оценок деятельности Виктора Бута. Для меня этот человек — прежде всего попавший в беду соотечественник, лишенный свободы в Таиланде и переданный властям США при «сомнительных процессуальных обстоятельствах».

Что за обстоятельства и почему они сомнительные? А потому, что тайское правительство, оказавшись под беспрецедентным политическим давлением американцев, пожелавших во что бы то ни стало заполучить Бута в свои руки, выдало его на расправу, пойдя «поперек» мнения даже собственной юстиции.

Десять лет назад МИД России так прокомментировал эту странную экстрадицию:

«Вопреки двум решениям уголовного суда Таиланда, признавшего вину Бута недоказанной, этого гражданина Российской Федерации после более двух лет содержания в таиландской тюрьме выдали американским правоохранительным органам. Эти действия, по информации таиландских СМИ, произведены с одобрения правительства Таиланда. С точки зрения закона, произошедшее не может иметь рационального объяснения и оправдания».

«Объяснения», «оправдания»… Разве подобные «пустяки» когда-нибудь интересовали американцев? Их и общепризнанные постулаты международного права-то не всегда интересуют, а тут — какие-то «объяснения»…

И вот Виктор Бут — в американской тюрьме «Марион». Да не в простой, а в особой… «Тюрьма супермаксимальной безопасности» — это отнюдь не авторская гипербола ради красного словца, а совершенно реальное определение режима содержания заключенных.

Правозащитникам, так любящим посетовать на «ужасы российских застенков», наверняка интересно будет узнать, что американская система Super Maximum Security prison — это полная изоляция узников от внешнего мира и друг от друга, нахождение в камерах-одиночках по 22–23 часа в сутки и почти полное отсутствие каких-либо прав.

О том, что жизни Виктора Бута угрожает опасность, стало известно 30 декабря. Его супруга Алла Бут рассказала об этом аудитории Facebook, и ее пост прозвучал буквально как крик о помощи:

«Они убивают его намеренно, ссылаясь на систему! На грани!!!

Звонил Виктор, во вторник, 29 декабря, раньше возможности не было что-либо сообщить, так как у нас ограничено общение по режиму содержания.

Пятый день температура под 39, озноб, сил нет встать.

Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху… Заложено ухо.

Я не врач, но понятно, что воспаление пошло «вверх» и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись.

А если это воспаление пойдет дальше?..

Неоказание помощи в данной ситуации чревато смертью.

Это они намеренно делают???

Никакой помощи со стороны тюрьмы. Только «Парацетамол».

Посольство РФ сегодня направило ноту в Госдепартамент.

За эти пару дней может случиться...

Где помощь?»

А вот таблетка «Парацетамола» — и есть помощь! Не для того цитадель прав человека держит этого русского в режиме «Super Maximum Security prison», чтобы помогать ему чем-то более существенным. Да и режимы тут существуют похуже «Супермакса»! Например, в концлагерях «Гуантанамо» и «Абу-Грейб». Да-да, это именно концлагеря, потому что люди попадают в них без судов, приговоров и четко обозначенных сроков заключения. Более того, эти субъекты американского репрессивного аппарата, по сути, вообще не имеют никакого юридического статуса. Как и содержащиеся в них лица.

Стоит заметить, что Виктор Бут — не первый россиянин, кого американские спецслужбы захватили на территории третьей страны с целью тайно вывезти в США. Семью месяцами ранее сотрудники Агентства национальной безопасности Республики Либерия арестовали в Монровии владельца ЗАО «РостАвиа» Константина Ярошенко, который, после экстрадиции в Соединенные Штаты, был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Это был первый подобный случай в отношении гражданина России. Причем наши консульские службы не были вовремя оповещены о нем, что явилось грубейшим нарушением Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях. Консул в Нью-Йорке Игорь Голубовский, посетивший Ярошенко 20 февраля 2014 года в тюрьме «Форт-Дикс», отметил, что он имел вид крайне нездорового человека, а также жаловался на пытки, избиения и неоказание медицинской помощи.

Еще раз отмечу: я не даю оценок деятельности ни Бута, ни Ярошенко. Однако при этом не могу не вспомнить еще одно имя. Аднан Хашогги. В 1986 году этот саудовский миллиардер стал центральной фигурой скандала «Иран — контрас», когда Пентагон совместно с ЦРУ, в обход международных санкций и при посредничестве Хашогги, продавали вооружения Ирану. Вырученные деньги, о наличии которых Конгресс США даже не подозревал, направлялись никарагуанским повстанцам для поддержки их борьбы с правительством Даниеля Ортеги.

Когда афера раскрылась, скандал вышел грандиозный, но… все обошлось! В 1988 году «Аднан-моаллем» был арестован в Швейцарии, выдан Штатам и… полностью оправдан. Умер «почтенный торговец» в 2017 году, в возрасте 82 лет. Вот такая иллюстрация тезиса о том, что «своим — все, остальным — закон».

Думаю, что в случае с Виктором Бутом и Константином Ярошенко рассчитывать на какое-либо милосердие американских властей бессмысленно. А значит, дело — за МИДом. Если есть понятие «войны на истощение», то должно быть и понятие «дипломатии на истощение». Вот ее и стоит применять в каждом подобном случае. По моему скромному разумению, конечно же.