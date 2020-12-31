Стариков: Статус гостя канцлера обяжет Навального отрабатывать политубежище

Блогер Алексей Навальный может использовать ситуацию с возбуждением нового уголовного дела о мошенничестве и нарушение правил условного осуждения по делу «Ив Роше» (ему грозит замена условного срока на реальный), чтобы не возвращаться в Россию. При этом Берлин в случае запроса на экстрадицию оппозиционера со стороны российских правоохранителей будет применять юридические проволочки с целью избежать выдачи. Такое мнение в комментарии ФАН выразил политолог и публицист Николай Стариков.

Уголовные дела, финансовые махинации и статус политбеженца

29 декабря против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, главное следственное управление собрало данные, на основании которых в отношении оппозиционера реализуется производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В следствии уточнили, что с физических лиц были собраны пожертвования на сумму 588 млн рублей для нужд ФБК (иностранный агент) и других фондов, где Навальный выступает в качестве непосредственного руководителя. Изначально собранные деньги предназначались на цели этих организаций. Оппозиционер же потратил средства на персональные нужды — например, на приобретение личного имущества, материальных ценностей или отдых за границей.

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», — заключили в Следственном комитете.

Инкриминируемая Навальному статья подразумевает уголовную ответственность — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Сложившаяся ситуация в очередной раз продемонстрировала отрицательные стороны оппозиционера: за последние годы в его отношении возбуждались дела, связанные исключительно с финансовыми махинациями.

Одними из наиболее ярких уголовных производств с коррупционной составляющей являются дело «Ив Роше» и «дело «Кировлеса». В первом случае компания Алексея и Олега Навальных оказывала фирме услуги по завышенным ценам, в результате чего она понесла убытки в размере 55 млн рублей. Вторая ситуация была связана с хищением государственного имущества на кировском госпредприятии.

Кроме того, в августе против ФБК было возбуждено дело об отмывании миллиарда рублей. В СК заявили, что Навальный использовал счета фонда для легализации крупной суммы денег, полученной преступным путем. Также необходимо учитывать, что НКО имеет криптовалютный кошелек, куда на регулярной основе поступают крупные анонимные переводы, которые не регулируются налоговым законодательством.

Исходя из указанного, становится очевидно, что вся политическая карьера Навального сводится к финансовым махинациям. В этом же контексте следует обратить внимание на то, что немецкие политики обсуждают возможность политического убежища для оппозиционера. В частности, депутат бундестага Рената Альт считает, что время для такого исхода наиболее подходящее. Это связано с угрозой реального срока по делу «Ив Роше» — 30 декабря истек испытательный срок. До этого момента оппозиционер был обязан явиться в УИИ №15 и отметиться по нахождению по месту жительства, но не сделал этого.

В экспертном сообществе такой исход впервые прогнозировался еще в конце ноября, когда стало известно, что Навальный запросил у правительства ФРГ продление визы.

Навальный — гость Германии

Последние события косвенно подтверждают, что в ближайшее время Навальный в Россию не вернется. В этом случае российские правоохранительные органы будут иметь право запросить экстрадицию основателя ФБК. По мнению Николая Старикова, к такой ситуации Берлин будет подходить бюрократически с оглядкой на то, что оппозиционер является носителем статуса «гостя канцлера».

«Нет сомнений, что Берлин не выдаст Навального, невзирая на то, что будет написано в запросе. Нужно не забывать, что сегодня Германия толком не ответила на российские запросы по «берлинскому пациенту» или дипломатическим бумагам», — констатировал политолог.

В качестве примера, объясняющего подход Берлина к Навальному, Стариков вспомнил заявление посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра, ранее сообщившего, что только один ответ на подобные запросы в международном праве требует до двух лет.

«В ситуации, которая будет касаться его выдачи, а уголовное дело будет иметь для прессы ФРГ вид «преследования» смелого борца за свободу, то, конечно, западные правительства займут позицию против России», — добавил он.

Публицист отмечает, что Навальный может эксплуатировать статус политического беженца на безвозмездной основе. Этому поспособствовала его роль в качестве «жертвы отравления», которая позволила Западу организовать новую санкционную кампанию против России.

«Свой статус Навальный уже отработал многолетней работой внутри России, ну, и «ударным трудом на информационном фронте», снявшись в британском сериале «Навальный и «Новичок». У него уже нет выбора, ведь со стороны кажется, что он находится на лечении. На самом деле он заложник, там находится его семья, у него огромные долги в России, он не может сделать ничего, кроме того, что диктуют кураторы», — сказал Стариков.

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве вкупе с нарушением испытательного срока по делу «Ив Роше» ставит Навального в неудобное положение. Оппозиционер столкнулся с законным уголовным преследованием, и зарубежные спецслужбы выступают для него в качестве «спасителя». Эксперт резюмировал, что действия Берлина, связанные с расследованием отравления, свидетельствуют об открытом патронаже основателя ФБК недружественными государствами, отведшим Германии роль «аэродрома совместного базирования».