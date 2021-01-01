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Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Новогодние праздники — это время, когда хочется чудес и волшебства. ФАН предлагает посетить лучшие места в России, где можно наблюдать настоящее чудо природы — северное сияние.

В народе таинственное явление называют танец света — будто какой-то невидимый художник разукрасил небо яркими красками. Многие охотники за этим чудом отправляются в путешествия, чтобы увидеть его своими глазами. Но чтобы застать сияние, нужно набраться терпения.

Когда отправляться в путь?

Наблюдать красоту северного сияния в России лучше всего зимой, новогодние каникулы — как раз самое время. Однако застать это явление можно и в другое время — с конца августа по март. Безветренная погода, чистое небо без облаков — вот, что нужно, чтобы наблюдать это световое природное представление. Начало «шоу» с 22 до 3 часов ночи.

Северное, или полярное, сияние появляется до весеннего равноденствия. После 20 марта увидеть световой феномен будет все сложнее — день становится длиннее и, соответственно, больше солнца, а «природное чудо» все-таки любит ночь. Кроме того, март славится сильными ветрами. Появление метелей тоже не способствует разглядыванию небесного свечения.

Куда отправиться в погоню за «чудом»?

Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Наблюдать северное сияние можно на Кольском полуострове, в Мурманске. Там это явление зачастую появляется в августе и длится до апреля. Для охоты лучше уехать от самого города на 30-50 километров, чтобы отдалиться от городского освещения и небо было более чистым. Многие туристы советуют отправиться в село Териберка.

Хибинские горы здесь же, в Кольском районе, могут открыть путешественникам прекрасные виды на северные танцы света. Это явление здесь можно поймать с августа по апрель. Если подняться высоко в горы, небо покажет свои яркие краски — оно здесь чище и свободнее от промышленных выхлопов города.

Сейчас самое время наблюдать северное сияние в Карелии. Там его можно застать с декабря по март. Опытные путешественники советуют наблюдать явление в отдалении от города Петрозаводск, чтобы не мешало освещение. Лучшими местами для наблюдения считаются парк «Паанаярви» или Костомукшу.

Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Архангельская область готова удивлять своих гостей северным сиянием с конца сентября и до конца марта. Здесь нужно руководствоваться одним и главным советом — держать путь на север. Отличным решением для путешественников станут города Нарьян-Мар или Северодвинск. Здесь небесное свечение переливается несколькими оттенками — от ярко-зеленого до нежно-фиолетового.

В Республике Коми наблюдать северное сияние можно в Воркуте и Сыктывкаре. Последний населенный пункт будет куда теплее первого, так как находится южнее. Но именно в Воркуте больше шансов застать танцы света.

Чукотка — еще одно место, где появляется природное чудо. Зимой здесь на протяжении 42 дней стоит полярная ночь, а значит шансы увидеть световое шоу в разы увеличиваются.

Что нужно знать охотникам за северным сиянием?

Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Бывалые путешественники первым делом советуют потеплее одеться. Прежде чем отправиться в путь, стоит внимательно изучить прогноз погоды, чтобы облачность и осадки не испортили впечатления. Более того, сейчас есть сайты, которые публикуют прогнозы появления северного сияния.

Не лишними в путешествии на север станут стельки с подогревом, термобелье и все то, что может длительное время сохранить тепло. Обязательно стоит прихватить термос. Позаботьтесь о фонариках.

Чтобы сохранить в памяти яркие моменты северного сияния подготовьте камеры. Позаботьтесь о запасных аккумуляторах и зарядках. Для качественных фото советуют использовать длительную выдержку, а для этого не лишним будет штатив.

Северное сияние может стать одним из самых ярких впечатлений в жизни. Не пожалейте времени и сил, чтобы увидеть это чудо природы собственными глазами, ведь новогодние каникулы — это как раз время чудес.

Источник: Федеральное агентство новостей
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