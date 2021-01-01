Лучшие места России, где можно наблюдать северное сияние

Новогодние праздники — это время, когда хочется чудес и волшебства. ФАН предлагает посетить лучшие места в России, где можно наблюдать настоящее чудо природы — северное сияние.

В народе таинственное явление называют танец света — будто какой-то невидимый художник разукрасил небо яркими красками. Многие охотники за этим чудом отправляются в путешествия, чтобы увидеть его своими глазами. Но чтобы застать сияние, нужно набраться терпения.

Когда отправляться в путь?

Наблюдать красоту северного сияния в России лучше всего зимой, новогодние каникулы — как раз самое время. Однако застать это явление можно и в другое время — с конца августа по март. Безветренная погода, чистое небо без облаков — вот, что нужно, чтобы наблюдать это световое природное представление. Начало «шоу» с 22 до 3 часов ночи.

Северное, или полярное, сияние появляется до весеннего равноденствия. После 20 марта увидеть световой феномен будет все сложнее — день становится длиннее и, соответственно, больше солнца, а «природное чудо» все-таки любит ночь. Кроме того, март славится сильными ветрами. Появление метелей тоже не способствует разглядыванию небесного свечения.

Куда отправиться в погоню за «чудом»?

Наблюдать северное сияние можно на Кольском полуострове, в Мурманске. Там это явление зачастую появляется в августе и длится до апреля. Для охоты лучше уехать от самого города на 30-50 километров, чтобы отдалиться от городского освещения и небо было более чистым. Многие туристы советуют отправиться в село Териберка.

Хибинские горы здесь же, в Кольском районе, могут открыть путешественникам прекрасные виды на северные танцы света. Это явление здесь можно поймать с августа по апрель. Если подняться высоко в горы, небо покажет свои яркие краски — оно здесь чище и свободнее от промышленных выхлопов города.

Сейчас самое время наблюдать северное сияние в Карелии. Там его можно застать с декабря по март. Опытные путешественники советуют наблюдать явление в отдалении от города Петрозаводск, чтобы не мешало освещение. Лучшими местами для наблюдения считаются парк «Паанаярви» или Костомукшу.

Архангельская область готова удивлять своих гостей северным сиянием с конца сентября и до конца марта. Здесь нужно руководствоваться одним и главным советом — держать путь на север. Отличным решением для путешественников станут города Нарьян-Мар или Северодвинск. Здесь небесное свечение переливается несколькими оттенками — от ярко-зеленого до нежно-фиолетового.

В Республике Коми наблюдать северное сияние можно в Воркуте и Сыктывкаре. Последний населенный пункт будет куда теплее первого, так как находится южнее. Но именно в Воркуте больше шансов застать танцы света.

Чукотка — еще одно место, где появляется природное чудо. Зимой здесь на протяжении 42 дней стоит полярная ночь, а значит шансы увидеть световое шоу в разы увеличиваются.

Что нужно знать охотникам за северным сиянием?

Бывалые путешественники первым делом советуют потеплее одеться. Прежде чем отправиться в путь, стоит внимательно изучить прогноз погоды, чтобы облачность и осадки не испортили впечатления. Более того, сейчас есть сайты, которые публикуют прогнозы появления северного сияния.

Не лишними в путешествии на север станут стельки с подогревом, термобелье и все то, что может длительное время сохранить тепло. Обязательно стоит прихватить термос. Позаботьтесь о фонариках.

Чтобы сохранить в памяти яркие моменты северного сияния подготовьте камеры. Позаботьтесь о запасных аккумуляторах и зарядках. Для качественных фото советуют использовать длительную выдержку, а для этого не лишним будет штатив.

Северное сияние может стать одним из самых ярких впечатлений в жизни. Не пожалейте времени и сил, чтобы увидеть это чудо природы собственными глазами, ведь новогодние каникулы — это как раз время чудес.