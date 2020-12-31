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Виктория Абрамченко утвердила Концепцию расширенной ответственности производителей

Виктория Абрамченко утвердила Концепцию расширенной ответственности производителей
Документ, разработанный по поручению Президента России, утвердила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко. Его утверждению в течение текущего года предшествовал многосторонний и разноформатный диалог около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, на площадке специально созданной рабочей группы.

Заключительное заседание по созданию концепции расширенной ответственности производителей (РОП) Виктория Абрамченко провела 21 декабря. По его итогам принято решение об отмене нормативов утилизации упаковки с сохранением ответственности на производителях товаров. Тогда участники заседания отметили, что этот механизм не приведет к удорожанию потребительских товаров, а администрирование системы через цифровизацию и перевод отчетности в электронную форму не создаст административных барьеров для бизнеса. Плата за утилизацию упаковки не должна входить в тариф для населения.

Расширенная ответственность производителя действует в России с 2014 года. Как результат, сегодня население платит региональным операторам более 190 млрд руб. в год, а бизнес — немногим более 3 млрд рублей. Таким образом, государством определяются новые правила, которые будут стимулировать утилизацию отходов в соответствии с национальными целями развития, установленными Президентом России. С момента начала практической реализации Концепции РОП — с 2022 года — предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковки и ее утилизацией.

Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно — путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях. Иначе нужно оплатить экологический сбор. Это создаст необходимый импульс для утилизации образуемых отходов и усовершенствовать, «обелить» всю систему обращения с ТКО в стране. До начала действия нового механизма РОП ответственным ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию нового нормативно-правового регулирования. Соответствующую дорожную карту по поручению вице-премьера предстоит разработать и утвердить до 15 февраля 2021 года.

«Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот. В числе принятых решений — усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объёма выпускаемой на рынок упаковки и товаров», — прокомментировала ранее эту задачу Виктория Абрамченко.

А для отраслей, которые реализуют фактическую утилизацию и стимулируют использование вторсырья, будут разработаны необходимые меры государственной поддержки. Минпромторгу совместно с Минприроды поставлена также задача проработать включение обязательного процента вторсырья в требования к упаковочным изделиям.

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