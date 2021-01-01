Что изменится с 1 января 2021 года: индексация пенсий, увеличение МРОТ и маткапитала

С 1 января в России вступает в силу ряд важных изменений в социальной сфере. Россиян ожидает индексация пенсий, увеличение размера МРОТ, изменение ставки НДФЛ для богатых и другие новшества. Кто получит дополнительные выплаты в 2021 году, читайте в материале ФАН.

Материнский капитал

С 1 января 2021 года изменится размер материнского капитала. Теперь при рождении первого ребенка можно получить единовременную выплату в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, если раньше у семьи не было права на маткапитал.

Увеличение размера МРОТ

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Впервые размер МРОТ превысит прожиточный минимум. Размер прожиточного минимума тоже увеличится — он составит 11 653 рубля.

Пенсионный возраст

С 2021 года пенсионный возраст россиян увеличивается на один год. Если в 2020 году женщины выходили на пенсию в 55,5 года, а мужчины — в 60,5 года, то с 1 января возраст выхода на пенсию составит 56,5 года для женщин и 61,5 года — для мужчин. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Индексация пенсий

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Размер фиксированной выплаты (в составе страховой пенсии) составит 6044,48 рубля. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие социальные выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации.

Прогрессивный налог

С 1 января в России вводится прогрессивная шкала налогообложения. Доходы россиян, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год, будут облагаться по повышенной ставке в 15%. Облагаться повышенным налогом будут не все доходы, а только те, что превышают 5 млн рублей в год.

Закон об удаленке

С начала года в силу вступает закон об удаленной работе. Теперь перевод на удаленку не является поводом для снижения заработной платы. Уволить сотрудника, работающего удаленно, можно в том случае, если он не выходит на связь в течение двух дней без уважительной причины.

Повышение цен на алкоголь

В 2021 году будут повышены минимальные цены на водку, бренди, коньяк и шампанское. Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л вырастет на 5,7% и составит 243 рубля, бренди — 324 рубля, коньяка — 446 рублей. Минимальная цена бутылки шампанского 0,75 л составит 169 рублей.

Открытие вытрезвителей

С 1 января в России разрешено создавать вытрезвители на государственно-частной основе. Услуги таких учреждений будут платными. Создание вытрезвителей призвано снизить нагрузку на больницы.

Профессии для женщин

С нового года сократится число профессий, недоступных для женщин. Теперь женщины смогут работать газосварщиками, машинистами электропоездов, электромонтерами, шкиперами и боцманами.

Важнейшие лекарства

С 1 января расширяется список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В перечень добавили около 800 наименований.