Топ-5 знаменитостей России без настроения и планов на Новый год

Новый год — праздник, связанный со множеством ожиданий и надежд. С телеэкранов призывают отметить его по-особенному, в Интернете пишут о новогодних чудесах. Но что делать, если никаких планов и сказочного настроения нет?

ФАН собрал топ-5 звезд российского шоу-бизнеса и культуры, которые признались в отсутствии новогоднего настроения и планов на праздники.

Александр Ширвиндт

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт проведет все каникулы дома из-за перенесенного коронавируса.

«Я еще на карантине, поэтому на Новый год буду дома», — констатировал актер.

Напомним, что 86-летний деятель культуры был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией 25 ноября.

Ольга Орлова

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что особых планов на новогодние каникулы тоже не строила.

«Я просто побуду дома. Мне и сказать особо нечего», — заявила собеседница ФАН.

Ирина Аллегрова

Российская певица Ирина Аллегрова предпочла встретить Новый год в семейном кругу.

«Новый год она будет отмечать дома, в кругу семьи, — сообщил концертный директор артистки Хизри Байтазиев. — Никаких концертов у нас не запланировано».

Певица находится в режиме полной изоляции практически с начала пандемии и прервала свой карантин только ради выступления на «Песне года» 5 декабря.

Владимир Епифанцев

Актер театра и кино Владимир Епифанцев не празднует Новый год принципиально.

«Нет, праздновать не планирую, — рассказал артист. — У меня вся жизнь — это отдых сплошной, я не напрягаюсь. У меня нет планов на сегодняшний или завтрашний день».

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова тоже не смогла определиться с планами на Новый год и январские каникулы.

«Честно говоря, планов на Рождество пока нет, но с первого по десятое я, конечно, планировала отдыхать», — сообщила собеседница ФАН.

Ранее российские знаменитости назвали ФАН свои любимые новогодние фильмы.