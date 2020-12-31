Топ-5 знаменитостей России без настроения и планов на Новый год

Новый год — праздник, связанный со множеством ожиданий и надежд. С телеэкранов призывают отметить его по-особенному, в Интернете пишут о новогодних чудесах. Но что делать, если никаких планов и сказочного настроения нет?
ФАН собрал топ-5 звезд российского шоу-бизнеса и культуры, которые признались в отсутствии новогоднего настроения и планов на праздники.
Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт проведет все каникулы дома из-за перенесенного коронавируса.
«Я еще на карантине, поэтому на Новый год буду дома», — констатировал актер.
Напомним, что 86-летний деятель культуры был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией 25 ноября.
Ольга Орлова
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что особых планов на новогодние каникулы тоже не строила.
«Я просто побуду дома. Мне и сказать особо нечего», — заявила собеседница ФАН.
Ирина Аллегрова
Российская певица Ирина Аллегрова предпочла встретить Новый год в семейном кругу.
«Новый год она будет отмечать дома, в кругу семьи, — сообщил концертный директор артистки Хизри Байтазиев. — Никаких концертов у нас не запланировано».
Певица находится в режиме полной изоляции практически с начала пандемии и прервала свой карантин только ради выступления на «Песне года» 5 декабря.
Владимир Епифанцев
Актер театра и кино Владимир Епифанцев не празднует Новый год принципиально.
«Нет, праздновать не планирую, — рассказал артист. — У меня вся жизнь — это отдых сплошной, я не напрягаюсь. У меня нет планов на сегодняшний или завтрашний день».
Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова тоже не смогла определиться с планами на Новый год и январские каникулы.
«Честно говоря, планов на Рождество пока нет, но с первого по десятое я, конечно, планировала отдыхать», — сообщила собеседница ФАН.
Ранее российские знаменитости назвали ФАН свои любимые новогодние фильмы.