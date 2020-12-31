Томский «Гринч» украл новогоднюю елку в одном из дворов города

Томск, 31 декабря. В одном из микрорайонов города неизвестные украли новогоднюю ель, которую поставили и нарядили сами жители.

Ночью в микрорайоне Высотный срубили двухметровую ель, установленную посередине аллеи за небольшим забором. В социальной сети жители района написали, что с середины декабря все понемногу старались украсить ели, а в особенности маленькие дети, которые делали специальные самодельные игрушки.

«Наверное, это был местный Гринч», — написал житель города. «Надеюсь, ель была обработана специальным антивандальным раствором, которое начинает вонять при плюсовой температуре», — высказал свое предположение горожанин. «Спасибо вам за труд. Теперь у кого-то будет дома стоять наряженная елка», — отметил пользователь соцсети.

Ранее ФАН сообщал, что основной экспорт круглого леса из Томской области идет в Китай.